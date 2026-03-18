Termina aventura del Bodo/Glimt

Bodo/Glimt cautivó al mundo del futbol con una improbable racha de victorias.

Tras vencer al Man City y al Atlético de Madrid en las dos últimas jornadas de la fase de liga para colarse en la ronda de repechaje, el equipo más septentrional que ha jugado en la Champions derrotó al Inter de Milán —subcampeón de la temporada pasada— tanto en casa como fuera para avanzar a los octavos.

Ganar 3-0 la semana pasada en su estadio Aspmyra, con capacidad para 8.000 espectadores, no resultó suficiente ante el Sporting, que dominó de principio a fin en el partido de vuelta y anotó por medio de Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves y el colombiano Luis Suárez para llevar el encuentro a la prórroga.

Allí, el lateral izquierdo uruguayo Maxi Araújo marcó a los 92 minutos para poner al Sporting por delante en el global por primera vez. Rafael Nel añadió el quinto en el tiempo añadido.

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"La gente pensaba que era casi imposible, pero demostramos que creíamos en nosotros mismos y lo remontamos. Jugamos un partido perfecto", manifestó Araújo pero demostramos que creíamos en nosotros mismos y lo remontamos. Jugamos un partido perfecto".