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Texans adquieren a Boutte de Patriots

Por AP

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
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Texans adquieren a Boutte de Patriots
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      HOUSTON.- Los Texans de Houston adquirieron al receptor abierto Kayshon Boutte de los Patriots de Nueva Inglaterra el lunes.

      Boutte confirmó el acuerdo en redes sociales antes de que cualquiera de los equipos lo anunciara. Según múltiples reportes, Houston envió al safety Jaylen Reed y una selección de séptima ronda del draft de 2028 a los Patriots.

      La operación se produce después de que el receptor número 2, Jayden Higgins, se rompiera el ligamento cruzado anterior (ACL, por sus siglas en inglés) en una práctica conjunta con los Raiders de Las Vegas el martes.

      Boutte, una selección de sexta ronda en el draft de la NFL de 2023, tuvo 33 recepciones para 551 yardas y seis touchdowns la temporada pasada.

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      Los Patriots tenían un embotellamiento en esa posición después de canjear por el receptor A.J. Brown en junio y firmar a Romeo Doubs con un contrato de cuatro años y 68 millones de dólares en marzo.

      Los Texans también firmaron este fin de semana a los receptores veteranos Zay Jones y Sterling Shepard, mientras buscan cubrir el vacío que dejó la lesión de Higgins.

      Higgins, de quien se esperaba que fuera titular junto a la estrella Nico Collins, tuvo 41 recepciones para 525 yardas y seis touchdowns como novato el año pasado.

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