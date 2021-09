Thauvin afirma que el futbol mexicano no es tan táctico como el francés

MONTERREY (EFE).- El futbolista francés Florian Thauvin, delantero de los Tigres UANL, aseveró este martes que el futbol en México es menos táctico que el que se juega en la Ligue 1 de su país.



"El futbol mexicano es muy bueno, de alto nivel, sólo cambia el que no es tan táctico como en el futbol de Francia. Aquí hay más espacios, hay más uno contra uno. Los jugadores corren mucho más que en Francia", afirmó el delantero.

Thauvin, campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, llegó como refuerzo de los Tigres para el Apertura 2021 procedente del Olympique de Marsella de la Ligue 1, donde militó desde 2015.

Con Tigres debutó en la jornada tres en el empate ante Santos, duelo en el arrancó como titular y fue expulsado en el minuto 34. Su estreno como goleador sucedió en la fecha cinco en la que colaboró con un tanto en el triunfo de 3-0 sobre Querétaro.

El playera número 26 de los felinos reconoció que sólo ha tenido participación en cuatro partidos de siete posibles debido a que requería tiempo para estar a tono físicamente para aguantar el ritmo de cada juego, algo que habló con el entrenador Miguel Herrera.

"Después del segundo partido que jugué hablé con Miguel y le dije que no me sentía bien, necesitaba acostumbrarme a mis compañeros al ritmo del equipo. A Miguel le dije que prefería trabajar con el preparador físico para ir de apoco", confesó.

A punto de enfrentar la jornada ocho del Apertura 2021 Florian Thauvin puntualizó que, a pesar de que aún lucha para lograr su adaptación, no vino al fútbol mexicano para ser suplente.

"No estoy aquí para estar en la banca, estoy aquí para jugar, sólo necesito tiempo para acostumbrarme, pero poco a poco creo cada vez voy mejorando".

El artillero reconoció la liga mexicana le ha planteado cambios a los que cada vez se siente mejor adaptado.

"Me siento muy bien. Fue un cambio muy grande en mi vida. Antes estaba en el fútbol europeo y hay muchas cosas que cambian; el idioma, la mentalidad, el fútbol, pero estoy muy feliz en México. Me gusta la ciudad, el equipo y la manera en que me han recibido".

Tigres es cuarto lugar en el campeonato mexicano con 12 puntos. En la octava jornada recibirá al León el próximo sábado.