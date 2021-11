Thauvin de Tigres y Alessio de Santos, fiascos europeos del torneo

La serie entre Tigres y Santos tiene en común que dos de sus refuerzos, ambos europeos, fueron una decepción para el torneo mexicano.

El francés Florian Thauvin, de los regios, recomendado de André-Pierre Gignac llegó como el gran extremo y se la ha pasado lesionado. Y el neerlandés Alessio Da Cruz de los laguneros, fue dado de baja por indisciplina.

THAUVIN

Tigres en su intento por prolongar el golpe mediático que significó traer a André-Pierre Gignac, volvió a voltear para Francia y contratar a Florian Thauvin, extremo del Olympique de Marsella, que aunque llegó en calidad de libre se dice que su sueldo es de más de 5 millones de dólares al año.

Thauvin llegó a tiempo para hacer pretemporada, pero se lesionó en medio de ésta. Después fue a los Olímpicos de Tokio, dónde pasó sin pena ni gloria, y cuando regresó, se presentó en la Fecha 3 y se hizo expulsar. Regresó después de su suspensión para actuar más como suplente y en la Jornada 10, después de 15 minutos se volvió a lesionar.

Han sido 354 minutos, de 1,620 posibles, y un gol lo que el Campeón del Mundo en 2018, le ha dado a los Tigres. Un fiasco.

DA CRUZ

Guillermo Almada, técnico de Santos Laguna, confirmó que el neerlandés Alessio Da Cruz, está separado del plantel y que seguramente ya no será tomado en cuenta por el club para el próximo torneo. El joven de apenas 24 años, ha jugado en nueve clubes desde su debut profesional en el 2015.

Santos le aguantó mucho, como el no presentarse a entrenar hasta que el contrato estuviera como él quería... También se le señala de crear mal ambiente en el vestidor, no entregarse a fondo en los entrenamientos y la última fue irse a los Países Bajos en esta Fecha FIFA a tramitar un nuevo pasaporte porque quiere jugar por la selección del Congo. Almada dijo que se le tuvo mucha paciencia, pero ésta llegó a su límite.

Para los laguneros, el europeo jugó ocho juegos, y anotó tres goles, mostrando clase pero sin disciplina, todo eso no sirve.