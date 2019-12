The Greatest Match seguirá en México

El rotundo éxito que significó The Greatest Match en la Ciudad de México ilusiona a los organizadores para mantenerlo cada año, y aunque les gustaría contar nuevamente con Roger Federer, lo cual no es seguro, saben que hay figuras que pueden generar la misma expectación.

José Antonio "Geoffrey" Fernández, director del Abierto de Los Cabos y uno de los organizadores del partido que estelarizaron Federer y Alexander Zverev el pasado 23 de noviembre, se mostró satisfecho con los resultados.

"La intención después de esto es continuarlo, es algo que vamos a seguir sin falta debido a estos resultados, pensar en Federer es nuestra intención, pero no hay que olvidar y nos queda claro que a la afición la enloquece este deporte", dijo Fernández en entrevista con Notimex.

El oriundo de Basilea quedó maravillado con la respuesta de la afición mexicana y con lo vivido las menos de 24 horas que estuvo en la capital del país, y aunque el directivo reconoció que les gustaría tenerlo de regreso, dejó en claro que hay otras figuras que podrían estar en México.

"Podemos traer a otros con esta categoría del tamaño de Federer para años posteriores, la idea es poder continuar venga él o no, traer a este tipo de talentos, tener a estos jugadores como (Rafael) Nadal, (Novak) Djokovic, (Andy) Murray, que dominan en su categoría".

Destacó que Federer se fue más que contento de su visita a México, por lo cual no descartan tenerlo de vuelta en el país en un partido de exhibición, como el que se realizó en la Plaza México, consciente de lo complicado o casi imposible de traerlo a Acapulco o Los Cabos.

"Un compromiso como tal no hay (para que regrese), pero sí se consolidó una gran relación con él, incuso él lo dijo, no ante nosotros sino ante todos, que había estado equivocado de no haber regresado a México (tras su presencia como juvenil)".

Reiteró que pensar en su regreso en un formato como el de The Greatest Match es una opción, pues la noche del 23 de noviembre salió encantado y conmovido, "como una de las mejores noches de su vida, será algo que facilite para que podamos tenerlo de vuelta".

"Geoffrey" Fernández también destacó que están felices por todo lo que significó la presencia de Federer en México, con un récord de asistencia en un partido de tenis con 42 mil 517 espectadores, además de la cantidad de medios que participaron en el evento y las horas de televisión abierta y en un canal de paga.

Esas más de 42 mil personas son las que reunió en los tres partidos previos de la gira (12 mil 800 en Chile, 15 mil en Argentina y 14 mil en Ecuador), además de resaltar el trabajo para realizar la cancha y que más de mil 300 personas estuvieron implicadas en labores para que todo fuera un éxito.

Finalmente, dijo que más de siete millones de televidentes vieron el partido, el rating prácticamente igual que la final de Roland Garros entre Rafael Nadal y Dominic Thiem, en una labor titánica de todos los que colaboraron, "creo que fue un logro en todos los aspectos".