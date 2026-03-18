Thunder hila su décima victoria
Shai Gilgeous-Alexander anotó 40 puntos, Chet Holmgren sumó otros 20
ORLANDO.- Shai Gilgeous-Alexander anotó 40 puntos y el Thunder de Oklahoma City venció el martes 113-108 al Magic de Orlando para conseguir su décima victoria consecutiva.
Chet Holmgren sumó 20 unidades y 12 rebotes para el Thunder, y Ajay Mitchell aportó 16 puntos, cinco de ellos durante una racha a mitad del último cuarto que puso al Thunder al frente de manera definitiva.
Paolo Banchero registró 32 tantos, 10 rebotes y cinco asistencias por Orlando. Jalen Suggs añadió 14 puntos para el Magic, que perdió por segunda noche seguida tras una racha propia de siete victorias.
Gilgeous-Alexander extendió su récord con su 129no partido de 20 o más puntos con una noche en la que atinó 14 de 27 tiros de campo y 9 de 11 tiros libres. Encestó 3 de 5 triples; el último le dio al Thunder una ventaja de 102-96 con 3:11 por jugar.
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Holmgren tuvo tres clavadas y un tiro de media distancia para que Oklahoma City abriera el segundo cuarto con un parcial de 19-5 para ponerse arriba 45-27, la ventaja más amplia del partido.
Jevon Carter inició la respuesta de Orlando con dos triples consecutivos, y Banchero abrió el tercer cuarto con una explosión anotadora para poner al Magic arriba por siete puntos.
Gilgeous-Alexander estaba en la banca cuando Mitchell anotó cerca del aro para darle al Thunder una ventaja de 91-90 con 8:05 restantes. Luego completó una jugada de tres puntos e Isaiah Joe agregó un triple.
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