Tiago Volpi afirma que directivo de Querétaro lo insultó

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- El partido de Toluca y Querétaro ofreció un espectáculo de inicio a fin, no sólo por la contundente victoria de los Diablos (3-1) también por el conato de bronca entre el portero Tiago Volpi con un directivo de los Gallos Blancos.

En los videos que circulan en redes sociales se observa cuando Volpi es encarado por un directivo y cuando los separan, el portero de Toluca sigue bastante molesto.Al finalizar el juego Tiago reveló lo que ocurrió para estar enojado de esa manera."Estaba haciendo mi oración como siempre hago, viene una persona, un directivo y yo pienso que me viene a saludar cuando le doy la mano, me quita la mano y me empieza a insultar a llamar de cosas que no conviene decir, (comentarios) muy groseros. Me vino a pecharme, poner su cabeza en mi cara y por eso me calenté", aseguró el brasileño.Volpi fue al autor de la segunda anotación de Toluca y el hecho, desde su punto de vista, no fue bien visto en los Gallos, tomando en cuenta que el arquero llegó a la Liga MX para formar parte de dicho club."Yo creo que se molestó porque hice el gol, hoy porto los colores del Toluca represento a esta institución y no voy a dejar de cobrar un penal aún más cuando soy el cobrador oficial porque es mi exequipo", agregó.Tiago afirmó que jamás se atrevería a faltar el respeto a una institución como Querétaro porque "me ha dado todo, fue al club donde vine, hice una linda parte de mi carrera y jamás voy a menospreciar".Volpi opinó que el comportamiento del directivo es porque "hay gente que no hace bien su trabajo y quiere venir hacer espectáculo encima de nosotros".