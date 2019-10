Tiburones Rojos, en camino a la desafiliación de la Liga MX

¿Qué pasará si Veracruz no se presenta a jugar contra Tigres? Simple y sencillamente: El club descendería y comenzaría el proceso de desafiliación.

"El reglamento es claro. Aquel club que no se presente, desciende automáticamente. Y se iniciaría el proceso de la desafiliación", dijo Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX.

El Reglamento de Competencia de la Liga dice al respecto en el Artículo 66: "El Club que no comparezca a un partido oficial de la Fase de Calificación o Fase Final sin contar con una causa justificada, automáticamente descenderá a Ascenso MX en la siguiente Temporada".

Además, Bonilla dijo también que en el Código de ética se contempla la desafiliación, si los jugadores no son remunerados por el club.