Tienen los Lions nuevo coordinador ofensivo

ALLEN PARK, Michigan.- Los Lions de Detroit contrataron a Drew Petzing como su tercer coordinador ofensivo en tres años.

El anuncio se hizo oficial el lunes por parte del equipo.

Detroit despidió al coordinador ofensivo John Morton poco después de la temporada en un movimiento que se esperaba después de que el entrenador Dan Campbell asumiera las funciones de llamar las jugadas a mitad de la campaña. Morton reemplazó a Ben Johnson, quien dejó a los Lions para convertirse en el entrenador en jefe de los Bears de Chicago.

Campbell expresó después de la temporada que no había decidido si continuaría llamando las jugadas.

Petzing fue el coordinador ofensivo de los Cardinals de Arizona durante los tres años anteriores, recibiendo algunas críticas en la temporada 2025 por el desempeño del grupo, particularmente en el último cuarto. Arizona tuvo cierto éxito estadístico con Petzing durante tres temporadas, ocupando el segundo lugar en yardas por intento de carrera y el noveno en yardas por carrera desde las temporadas 2023 hasta 2025.

Petzing, de 38 años, anteriormente fue entrenador asistente para Cleveland y Minnesota.

Petzing fue un back defensivo en la División III del Middlebury College en Vermont. Después de una lesión que puso fin a su carrera, fue asistente estudiantil para Middlebury. Petzing comenzó su carrera de entrenador como asistente voluntario en Harvard antes de formar parte del personal en Boston College y Yale.

Al inicio de la búsqueda de un nuevo coordinador ofensivo, los Lions se acercaron a Mike McDaniel, quien fue el head coach de los Dolphins de Miami cuatro años, para el puesto.

Sin embargo, McDaniel fue contratado el lunes por Jim Harbaugh y los Chargers de Los Ángeles para servir como coordinador ofensivo.

Detroit tuvo un récord de 9-8 y terminó último en la división Norte de la Conferencia Nacional después de ganarla las dos temporadas anteriores y obtener el primer puesto en la NFC la campaña pasada.