Tiger Woods dejará el deporte, buscará apoyo

ORLANDO FLORIDA.- LTiger Woods dijo el martes que se alejará de las actividades deportivas para buscar tratamiento, cuatro días después de que su vehículo volcó en Florida y de que el golfista fue arrestado bajo sospecha de conducir intoxicado.

"Esto es necesario para que pueda priorizar mi bienestar y trabajar hacia una recuperación duradera", dijo Woods.

El astro se declaró inocente el martes en el caso en que se le detuvo bajo sospecha de conducir intoxicado en Florida, horas después de que un informe de la oficina del jefe policial indicó que el golfista llevaba analgésicos en el bolsillo y mostraba signos de deterioro después de que su camioneta rozó un remolque y volcó.

El expediente judicial en línea del condado de Martin, Florida, mostró que Woods presentó una declaración escrita de inocencia y planeaba renunciar a comparecer durante una audiencia de lectura de cargos el 23 de abril.

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Fue la segunda vez que Woods se ausenta del golf sin que mediara lesión tras un accidente automovilístico. En 2009, después de que su camioneta se estrelló contra un hidrante y un árbol afuera de su casa cerca de Orlando, se tomó una licencia para "trabajar en ser una mejor persona". Ese alejamiento duró cuatro meses, y Woods regresó en el Masters.

Indicios de intoxicación

Los ojos de Woods estaban enrojecidos y vidriosos, sus pupilas dilatadas, y llevaba pastillas opioides —identificadas como hidrocodona— cuando fue entrevistado en el lugar del accidente, según el informe de arresto.