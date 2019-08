Tiger Woods regresó al quirófano

Tiger Woods volvió a operarse, pero en esta ocasión no fue en su espalda, fue en su rodilla izquierda, que ya le ha dado molestias en el pasado.

El estadounidense anunció en redes sociales que se sometió a un procedimiento artroscópico para reparar daños menores en el cartílago.

"Espero que Tiger se recupere por completo ", comentó el doctor Verne Cooley, quien realizó la cirugía. "Hicimos lo que era necesario y también examinamos toda la rodilla. No hubo problemas adicionales".

Woods agregó que ya se encuentra caminando y "espero reanudar la práctica en las próximas semanas. Espero viajar y tocar en Japón en octubre".

El exnúmero uno del mundo está comprometido a jugar el próximo en el Campeonato ZOZO en Chiba, Japón, del 24 al 27 de octubre.

Aunque su espalda ha sido el foco de preocupación durante gran parte de los últimos seis años, esta es la quinta vez que Woods, de 43 años, se ha operado la rodilla izquierda.

"Si no es una cosa, es otra", dijo en el BMW Championship de hace dos semanas. "Las cosas simplemente aparecen".

La primera operación de rodilla izquierda de Woods fue extirpar un tumor benigno en 1994. El segundo y el tercero fueron procedimientos artroscópicos en 2002 y en abril de 2008. Se le informó de dos fracturas por estrés en su tibia en mayo de 2008, ganó el US Open en junio, y ocho días después tuvo una cuarta cirugía.