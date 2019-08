Tiger Woods se retira del torneo Northern Trust por lesión

JERSEY CITY, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Tiger Woods se retiró del torneo de Northern Trust el viernes debido a lo que describió como una moderada distensión muscular en el abdomen.

Es la primera vez que Woods se ha retirado en medio de un torneo desde el Clásico de Dubai en febrero del 2017, dos meses antes de someterse a su cuarta operación en la espalda para fusionar vértebras.

"Debido una distensión moderada en el oblicuo que causó dolor y rigidez, tuve que retirarme del Northern Trust", dijo Woods en una declaración dada a conocer por la gira de la PGA. "Fui a tratamiento temprano por la mañana el viernes, pero desafortunadamente no puedo competir"

Woods, jugando apenas su segundo torneo desde el Abierto de Estados Unidos en junio, abrió el jueves con una ronda de 75 golpes, 4 bajo par, en el campo del Liberty National. Fue su segunda peor tarjeta en 89 rondas en playoffs de la Copa FedEx.

Woods ha estado diciendo todo el año que hay días en los que su espalda no se siente muy bien. En marzo decidió no jugar en el Arnold Palmer Invitational debido a persistentes dolores en el cuello. En el Campeonato de PGA jugó apenas nueve hoyos de prácticas en Bethpage Black, donde no superó el corte.

Tras la primera ronda en el Liberty National, Woods dijo que su espalda estaba "un poco rígida, pero así va a ser".

Dice que tiene esperanzas de jugar la semana próxima en el torneo de Medinah, donde ganó dos de sus títulos del Campeonato PGA.

Si juega la semana próxima, Woods necesitará figurar entre los 30 primeros en la Copa FedEx para poder defender su título en el Campeonato del Tour, que ganó el año pasado para coronar una impresionante recuperación luego de cuatro operaciones de la espalda.

Ese regreso incluyó un atareado calendario para colarse de nuevo entre la elite del golf.

Woods había jugado solamente 17 torneos oficiales tras su primera operación de la espalda en abril del 2014 y la cirugía de fusión fue más para calidad de vida que para el golf. Su empate en el sexto puesto en el Abierto Británico el año pasado le puso de regreso entre los primeros 50 del mundo y lo hizo elegible para el Campeonato Mundial de Golf. Su puesto de segundo en el Campeonato PGA aseguró que podía jugar en los cuatro torneos por los playoffs de la Copa FedEx.

Y con la Copa Ryder, terminó jugando ocho veces en 11 semanas, incluyendo cinco de las últimas seis. Woods ha dicho todo el año que no jugaría tanto. Si no va a Medinah la semana próxima, habrá jugado apenas 11 torneos esta campaña, y cinco desde que ganó el Masters.