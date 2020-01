Tigres arranca la liga con ánimos rejuvenecidos ante San Luis

En Tigres trabajan por sus propios objetivos y sus propias metas, no les interesa lo que haga el vecino rival y no trabajan en función de ello y saben que no tienen margen para elegir en qué campeonatos poner su atención.

"En Tigres siempre se va por todo, nos hemos quedado en las finales de algunos torneos, pero el objetivo es ganar todas las competencias en las que participamos. El objetivo de la institución es ir por las dos competencias, lo debe tener claro, al igual que los jugadores. Nos hemos quedado en finales, pero el objetivo es ganarlo todo", advirtió al respecto Miguel Ángel Garza, presidente de los Tigres de la UANL.

Mientras tanto, este viernes presentaron al uruguayo Nicolás López, procedente del Internacional de Brasil, y al ecuatoriano Jordán Sierra, quien militaba con el Querétaro, con quienes buscan arrancar la liga con ánimos rejuvenecidos, en un torneo especial para los Felinos: "El día de mañana [sábado] arranca el Clausura 2020 y es un año especial para nosotros, porque el próximo 7 de marzo cumple Tigres su 60 aniversario y tendremos un doble reto: la liga y la Concacaf", advirtió Garza durante la presentación, en la que también aclaró que con ello buscan enriquecer su plantilla para participar de la mejor forma en ambos torneos.

A este par de incorporaciones se suma la salida de Lucas Zelarayán, quien fue vendido al Columbus Crew, y del juvenil Jair Díaz, quien fue cedido en préstamo a Venados FC de la liga de Ascenso, en lo que parecen ser los últimos movimientos del período de trasferencias.

El torneo arrancará para los Tigres este sábado en el Estadio Olímpico Universitario cuando reciban al Atlético San Luis, a las 21 horas.