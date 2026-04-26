Tigres avanza a la Liguilla del Clausura

México.- "El Volcán" de San Nicolás de Los Garza se encendió. Tigres aseguró su boleto a la Liguilla del torneo Clausura 2026, después de aplastar (5-1) a Mazatlán y despedirlo del futbol mexicano.

La nostalgia se respiró en "El Volcán". Antes de que André-Pierre Gignac saliera de cambio (54´) por Juan Pablo Vigón, los aficionados le rindieron un homenaje al delantero francés. A lo lejos, desde la grada del Estadio Universitario de la UANL, se asomó un mosaico que enunció un "Gracias, Gignac".

Los cánticos acompañaron al legendario futbolista, quien conquistó cinco títulos para Tigres en la Liga MX, en la que sería su última fase regular con los felinos. El futuro es incierto, especialmente porque su contrato termina en junio.

Sin embargo, el guardameta Nahuel Guzmán lo advirtió en días anteriores: la prioridad de la escuadra regiomontana era asegurar su boleto a la "Fiesta Grande", no los reconocimientos personales.

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Dicho y hecho, los dirigidos por Guido Pizarro se adueñaron de la cancha. Los goles de Tigres llegaron desde el minuto catorce, cuando Juan Brunetta remató desde fuera del área.

La goleada se consolidó hasta el segundo tiempo, gracias a las anotaciones de Ángel Correa (57´), Diego Sánchez (80´) y Jonathan Herrera (83´), así como un doblete de Juan Brunetta (62´).

La historia Mazatlán llegó a su fin. En medio del naufragio, los dirigidos por el entrenador mexicano Sergio Bueno cerraron la fase regular del torneo con un saldo negativo de diez derrotas, cuatro triunfos y tres empates. Seis años después de su nacimiento en el futbol mexicano, el "adiós" llegó ante Tigres, su primer rival en la Copa GNP por México y su último en el Clausura 2026 de la Liga MX.

En su lugar, la Primera División recibirá de vuelta a los Potros de Hierro. Tras una larga ausencia de doce años, el Atlante formará parte de los dieciocho equipos de la Liga MX con el deseo de construir un protagonismo en el Estadio Banorte, antes llamado Azteca.

Aun así, Mazatlán no quiso despedirse sin antes anotar un último gol. Gabriel López le dio una última anotación a la escuadra sinaloense, antes de despedirse del balompié mexicano.

El recorrido de los Cañoneros de Mazatlán terminó, pero el recorrido Tigres continuará en la "Fiesta Grande" del Clausura 2026.