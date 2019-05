Tigres borda su séptima estrella de la Liga MX (FOTOGALERÍA)

La estrategia de Ferretti fue letal en la vuelta de la final ante León. El cuadro de Tigres venció este domingo a La Fiera con marcador global de 1-0 en el duelo por el título del Clausura 2019, victoria con la que los de la UANL alcanzaron su séptimo campeonato en la Liga MX.

Del primer tiempo sólo queda el recuerdo de un partido que, en sus primeros minutos, arrancó con dinamismo del cuadro esmeralda y sus arribos a la meta del arquero Nahuel Guzmán, sin embargo, los tiros a la cabaña universitaria no tuvieron mucha suerte pues las redes no lograron mecerse.

La desventaja la tenían los melenudos en el marcador global (1-0 en la ida) pero muy temprano en el partido sufrieron una baja importante pues el goleador y referente al ataque del conjunto del Bajío, Ángel Mena, tuvo que abandonar el partido al minuto 31 debido a una lesión, en su lugar entró Jean Meneses.

Ya para la segunda parte el partido tuvo como escenario principal el área chica de los Tigres y Nahuel se erigió como el artista principal pues se hizo gigante bajo los tres palos, frustrando, en al menos tres ocasiones, jugadas de gol. Mientras los minutos pasaban sin que La Fiera lograra encontrar el camino, la gente en el Estadio León iba siendo carcomida por el nervio y la desesperación.

El equipo de León que se cansó de ganar en casa y fuera de ella durante la etapa regular, se veía imposibilitado para hacer un gol. Ser el mejor equipo en todas las líneas durante el campeonato no fue suficiente para los Esmeraldas, quienes en casa dejaron ir la octava estrella de su historia, todo esto cuando, tras 180 minutos, Tigres se impuso en el marcador global 1-0. Ricardo Ferretti, en su cuenta personal, llegó a siete campeonatos de Liga, alcanzando así al histórico "Nacho" Trelles como los entrenadores con más títulos en el futbol mexicano.