Tigres de Detroit vencen a los Mets de Nueva York en emocionante partido de béisbol

Fotos: Acuerdan México y EU grupo de alto nivel contra cárteles

Fotos: Acuerdan México y EU grupo de alto nivel contra cárteles

Por AP

Septiembre 03, 2025 04:31 p.m.
DETROIT (AP) — Kerry Carpenter conectó un jonrón de tres carreras y anotó dos veces para ayudar a los Tigres de Detroit a vencer el miércoles 6-2 a los Mets de Nueva York.

Riley Greene le dio a Detroit una ventaja de 3-1 con un sencillo de dos carreras en la quinta entrada. Los líderes de la División Central de la Liga Americana habían perdido siete de nueve, incluidos los dos primeros juegos de la serie.

Pete Alonso tuvo tres hits para los Mets, incluido un doble impulsor. Terminaron una racha de 16 juegos en 16 días con un récord de 9-siete.

Nueva York comenzó el día con una ventaja de cinco juegos sobre Cincinnati y San Francisco por el último comodín de la Liga Nacional.

Carpenter recibió una base por bolas y anotó en la quinta, luego conectó un jonrón contra el relevista en apuros Ryan Helsley para darle a los Tigres una ventaja de 6-2 en la séptima.

Casey Mize (13-5) obtuvo la victoria, permitiendo una carrera y cinco hits en cinco entradas.

Por los Mets, el boricua Francisco Lindor de 3-1 con una anotada. El dominicano Juan Soto de 4-1 con una anotada.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 3-0 con una anotada. El dominicano Wenceel Pérez de 4-1.

