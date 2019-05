Tigres le dobla el valor en plantilla a León

Aunque la gran final del torneo Clausura 2019 se antoja muy reñida por la solidez de ambos equipos, si el valor monetario de los jugadores fuera factor para definir al campeón, los Tigres ganarían por goleada al León.

Y es que según el portal especializado en cotización de futbolistas Trasnfermarket, el cuadro de Monterrey tiene un valor de 79,9 millones de dólares mientras que los de la Fiera son valuados en 35.1, casi la mitad de los del Norte.

Además, línea por línea también hay una marcada diferencia.

- Portería:

El arco es la posición donde hay menos discrepancia: mientras Nahuel Guzmán tiene un valor de 2.7 millones, el arquero Rodolfo Cota es valorado en 2.5, apenas 200 mil dólares arriba el argentino.

- Defensa:

La parte baja de ambos planteles indica gran diferencia, ya que Carlos Salcedo no sólo es el defensa más caro de Tigres, sino el jugador más valuado de ambos dos equipos. El zaguero tiene un costo de 11.1 millones de dólares. El más caro de León, Fernando Navarro de apenas 2.2.

- Medios:

En esta línea, otra vez, los regios roban. Guido Pizarro está tasado en 8.3 millones de dólares y del lado leonés Luis Montes tiene un valor de 1.8.

- Delantera:

No, André-PierreGignac ya no es el jugador más caro de Tigres, ni siquiera el delantero de más alto costo, ya que ese honor es de Eduardo Vargas, con 5 millones y por los Esmeralda figura quien será el gran ausente en la final debido a su participación en el Mundial Sub-20, José Juan Macías, con 2.7 millones de dólares.