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Tigres se impone a Seattle Sounders

Toma ventaja en la ida de los cuartos de final de la Concachampions

Por El Universal

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
Tigres se impone a Seattle Sounders

México.- El Volcán se encendió en la Copa de Campeones de la Concacaf. Tigres superó (2-0) a Seattle Sounders en el partido de ida, correspondiente a los Cuartos de Final del certamen internacional.

Molesto, Ángel Correa miró a las gradas del Volcán. Por unos instantes, el futbolista argentino acarició la oportunidad de darle una cómoda ventaja a los felinos, sin embargo, falló al momento de cobrar la pena máxima. El balón voló por encima de la portería, ante la mirada de satisfacción de los Seattle Sounders.

Para Tigres, la oportunidad de redimirse llegó hasta el segundo capítulo del partido. Corría el minuto cincuenta y uno cuando Ozziel Herrera abrió el marcador en el recinto de San Nicolás de la Garza.

La escuadra estadounidense, al sentirse amenazada, aumentó su ofensiva. El arquero Nahuel Guzmán se encargó de salvar al equipo mexicano en, al menos, dos ocasiones... Hasta que un cabezazo de Joaquim Pereira, sumado a un error de Jackson Ragen, permitieron ampliar el triunfo del equipo regiomontano.

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Esto le permitió un respiro a los dirigidos por Guido Pizarro, más aún porque sobre sus hombros cargan un saldo negativo ante el conjunto de la Major League Soccer.

Con una cómoda ventaja para la escuadra de la Liga MX, noventa minutos separan a ambos conjuntos de conocer quién avanzará a la instancia de semifinales. Tigres visitará a los Seattle Sounders en el Lumen Field el próximo miércoles, 15 de abril, para disputar la Vuelta de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

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