Tigres se lleva el triunfo 3-2 ante FC Juárez

En lo que pudo ser la primera expulsión sobre André-Pierre Gignac, el francés dio la vuelta al marcador sobre el FC Juárez. Los Tigres sufrieron, pero vencieron 3-2 a los Bravos, que no se achicaron en un vacio estadio Universitario.

Los fronterizos se adelantaron en el marcador, con gol de Darío Lezcano (28'), una ventaja que se llevaron hasta el medio tiempo. Para el complemento, los felinos reaccionaron con un tanto de Luis Quiñones.

Gignac se salvó de salir expulsado por primera vez en el futbol mexicano, desde que el francés llegó en 2015 a los Tigres, no ha recibido ninguna tarjeta roja. El árbitro Fernando Hernández lo mandó a las regaderas, pero cambió su decisión al consultar con el VAR. Cinco minutos después, el galo hizo el 2-1.

Eduardo Vargas extendió la ventaja y, al minuto 86, Diego Rolán acercó a Bravos, pero no alcanzó. Con este triunfo, los Tigres escalaron en la zona de Liguilla (14 puntos), al ubicarse en la sexta posición, con las mismas unidades que el FC Juárez.