Tigres y Mazatlán van por los 3 puntos

México.- Este sábado a las 17:00 horas los Tigres reciben al Mazatlán en partido de la jornada 17 del Clausura 2026.

Este encuentro es crucial para los Tigres de Guido Pizarro, tras un torneo irregular, tienen una última oportunidad para meterse a la fase final del Clausura 2026. Con 22 puntos y en la posición 8 de la tabla general, la moneda está en el aire, así como su destino, una derrota de Tigres le abriría el camino a Tijuana y León para dejarlo fuera de la Liguilla.

Por su parte, los Cañoneros del Mazatlán llegan a su último partido en la Liga MX y encaran este duelo desde la zona baja de la tabla, pero con un empujón importante tras vencer 4-3 al bicampeón Toluca.

Los morados sorprendieron con un planteamiento ofensivo efectivo y tratarán de replicar esa forma de juego en un estadio donde Tigres siempre ha impuesto sus condiciones.

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