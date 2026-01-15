logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Fotogalería

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Tijuana mantiene su hegemonía sobre Gallos

Por Agencias

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Tijuana mantiene su hegemonía sobre Gallos

Desde la cancha del Estadio La Corregidora, Xolos de Tijuana se impuso 2-1 a Querétaro y sumó sus primeros tres puntos en el Clausura 2026.

El primer tiempo estuvo marcado por el dominio de los Gallos Blancos, que controlaron la posesión y generaron varias opciones de gol, aunque sin lograr reflejarlo en el marcador.

Para la segunda mitad, el conjunto fronterizo golpeó de inmediato, al minuto 47, Unai Bilbao abrió el marcador con un remate de cabeza tras un centro proveniente de tiro de esquina, Querétaro intentó reaccionar, pero la visita mantuvo el orden defensivo.

El 2-0 llegó por conducto de Kevin Castañeda, el dorsal 10 de Xolos sacó un disparo potente que se coló al ángulo luego de que el balón botara dentro del área, ampliando la ventaja de los fronterizos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En la recta final, Querétaro encontró el descuento desde los once pasos, donde al minuto 89, Ali Ávila convirtió el penal señalado tras la revisión del VAR. En el tiempo agregado, los Gallos Blancos se volcaron al frente y mantuvieron a Xolos contra su propio arco, aunque sin lograr el empate.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Cavaliers de Cleveland aplastan a los 76ers de Filadelfia
    Cavaliers de Cleveland aplastan a los 76ers de Filadelfia

    Cavaliers de Cleveland aplastan a los 76ers de Filadelfia

    SLP

    AP

    Joel Embiid alcanza una marca personal en la derrota de los 76ers ante los Cavaliers

    Más de 500 Millones Solicitan Entradas para la FIFA Copa Mundo 2026
    Más de 500 Millones Solicitan Entradas para la FIFA Copa Mundo 2026

    Más de 500 Millones Solicitan Entradas para la FIFA Copa Mundo 2026

    SLP

    AP

    La FIFA revela los datos de solicitudes de entradas para la Copa Mundo 2026, incluyendo precios y partidos más solicitados.

    Samuel Etoo Suspendido por Cuatro Partidos en la Copa Africana de Naciones
    Samuel Etoo Suspendido por Cuatro Partidos en la Copa Africana de Naciones

    Samuel Eto'o Suspendido por Cuatro Partidos en la Copa Africana de Naciones

    SLP

    AP

    La controversia en la Copa Africana de Naciones crece con la sanción a Samuel Eto'o. Detalles de la decisión disciplinaria.

    FIFA recibe más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026
    FIFA recibe más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026

    FIFA recibe más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026

    SLP

    EFE

    Gianni Infantino agradece la extraordinaria respuesta de los aficionados a nivel mundial por las 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026.