Tijuana mantiene su hegemonía sobre Gallos

Desde la cancha del Estadio La Corregidora, Xolos de Tijuana se impuso 2-1 a Querétaro y sumó sus primeros tres puntos en el Clausura 2026.

El primer tiempo estuvo marcado por el dominio de los Gallos Blancos, que controlaron la posesión y generaron varias opciones de gol, aunque sin lograr reflejarlo en el marcador.

Para la segunda mitad, el conjunto fronterizo golpeó de inmediato, al minuto 47, Unai Bilbao abrió el marcador con un remate de cabeza tras un centro proveniente de tiro de esquina, Querétaro intentó reaccionar, pero la visita mantuvo el orden defensivo.

El 2-0 llegó por conducto de Kevin Castañeda, el dorsal 10 de Xolos sacó un disparo potente que se coló al ángulo luego de que el balón botara dentro del área, ampliando la ventaja de los fronterizos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la recta final, Querétaro encontró el descuento desde los once pasos, donde al minuto 89, Ali Ávila convirtió el penal señalado tras la revisión del VAR. En el tiempo agregado, los Gallos Blancos se volcaron al frente y mantuvieron a Xolos contra su propio arco, aunque sin lograr el empate.