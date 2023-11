Todo listo para el Gran Premio el Colmenar

El Gran Premio el Colmenar se acerca para marcar el cierre de la temporada regular y desatar la frenética definición de los playoffs en el campeonato Mini Kart de San Luis Potosí. La cita es el lunes 6 de noviembre de 2023, en la sinuosa y desafiante pista de karting de Gokartmania Citadella.

En un torneo marcado por la velocidad y la destreza, la participación de los pilotos ha sido el corazón palpitante de este evento. Entre los destacados competidores que han mantenido al público al borde de sus asientos se encuentran pilotos como Richie Ojeda, Jesús Mora, Eduardo Ochoa, Adriel Rasillo, Fernando Hernández, David Solis, Sergio Salazar, Ricardo Cordero, Axel Ovalle, Carlos Rebolledo y Gabriel Ruiz. Sin embargo, no se puede pasar por alto la relevancia de aquellos que hacen posible este espectáculo sobre ruedas: Con Empresas como Drive It Pro, Next Level Motorsport, Creaciones MeGo, 360 Grados Producciones, Light Design y Rodríguez Garage merecen un aplauso por su apoyo fundamental en la realización de esta competición.

La fecha 5 se erigió como una experiencia singular en este vibrante campeonato. Los pilotos no solo compitieron, sino que desafiaron los límites, mejorando sustancialmente sus tiempos de vuelta. Este avance propició batallas en la pista que mantuvieron la emoción al rojo vivo, transformando cada curva en un campo de batalla.