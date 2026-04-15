Todo listo para el Grand Prix en Pozos

El rugir de los motores está por hacerse presente con la realización del Pozos Gran Premio 2026, que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de abril, teniendo como escenario una exigente ruta de Off Road en Villa de Pozos.

La competencia dará inicio con la salida cronometrada a las 10:00 de la mañana, en un recorrido de 25 kilómetros que deberá completarse a lo largo de siete vueltas, poniendo a prueba la resistencia y habilidad de los pilotos en terrenos variados que incluyen tierra suelta, caminos pedregosos y zonas de lodo.

El programa contempla la participación de diversas categorías, comenzando con la clase 5/1600 que arrancará junto a la clase 9. Posteriormente, entrarán en acción la clase 12 y la espectacular categoría Libre, prometiendo un espectáculo lleno de adrenalina para los aficionados al deporte motor.

El Team Galgos, encabezado por la familia Torres, también tendrá presencia destacada en la competencia con Bruno, Braulio, Paulina y Dana, reafirmando su trayectoria dentro del automovilismo Off Road. En la lista de inscritos figuran experimentados pilotos como Bruno Torres, Rodrigo López, Arturo Monternach, Jacobo Isaías, Diego López, Pablito Vázquez, Braulio Torres, Juan Pinilla, Javier Duarte Jr., Juanal Duarte, Pedro Pablo López, Adrián González, Juan González, Federico Velazco, Arturo Ibarra, Memo Vázquez, Toño Bear y José Manuel Gil, aunque se espera que el número de participantes continúe en aumento en los próximos días.

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Además, se suma la categoría femenil "Lady´s Race", que contará con la presencia de competidoras provenientes de Nuevo León, Zacatecas y Guanajuato, así como representantes locales de San Luis Potosí, entre las que destacan Paulina y Dana Torres, además de Monse De la Rosa, considerada una de las principales cartas potosinas.