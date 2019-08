Todo listo para el Maratón de la Ciudad de México

Luego de una larga espera, llegó el fin de semana del Maratón de la Ciudad de México 2019.

El maratón de este domingo, será la trigésima séptima edición del evento en la Ciudad. Historias fantásticas se cuentan año con año, y este no será la excepción.

El ejemplo es el caso de Alfredo Rosa Medina, quien en esta edición correrá su maratón número 35 ininterrumpidamente.

"El año pasado me jubilé y caí en depresión, ahora me dedico a hacer ejercicio" comentó melancólica Rosa.

Desde 1984, cuando apenas tenía 16 años, Alfredo ha corrido el maratón con una sola intención: "seguir estando saludable".

La ruta de 42.192 kilómetros recorrerá desde la Biblioteca Central de la UNAM hasta el Zócalo capitalino.