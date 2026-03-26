Todo listo para el repechaje europeo

Cuando Fabio Cannavaro alzó el dorado trofeo de la Copa del Mundo dentro del Estadio Olímpico de Berlín en 2006, pocos podrían haber imaginado el dolor que el mayor evento del fútbol le infligiría a Italia durante las siguiente dos décadas.

La Azzurri protagonizó una lamentable defensa del título en 2010, cuando no ganó ningún partido en una bochornosa eliminación en la fase de grupos. En 2014 nuevamente no alcanzó la fase de eliminación directa al quedar eliminada por un gol que Uruguay anotó poco después de que Luis Suárez mordiera al defensor italiano Giorgio Chiellini.

En 2018 y 2022, los italianos ni siquiera llegaron al torneo al quedar fuera en el playoff europeo en una humillación absoluta para una nación enloquecida por el fútbol. No es de extrañar que el país esté en vilo esta semana.

Italia nuevamente tendrá que disputar el playoff a la Copa del Mundo, uno de los 16 equipos europeos que compiten por los cuatro cupos restantes del continente para el torneo de este verano en Estados Unidos, Canadá y México.

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La Copa del Mundo nunca ha sido tan grande, ampliada a 48 países, incluidos 16 de Europa. Y aun así Italia necesita entrar por la puerta de atrás, una mala imagen para el cuatro veces campeón del mundo y un tradicional semillero de este deporte.

Irlanda del Norte se interpondrá el jueves en el camino de Italia en las semifinales del playoff en Bergamo. Si gana —y la Azzurri es amplia favorita—, necesitará luego vencer a Gales o a Bosnia y Herzegovina para avanzar a la Copa del Mundo. Aquí hay algunas cosas más a las que prestar atención:

Suecia, sin sus

grandes nombres

Ha llegado la hora decisiva para Graham Potter.

La federación sueca contrató al exentrenador de Chelsea y West Ham el año pasado, inicialmente con un acuerdo a corto plazo y con una sola tarea: llevar al equipo a la Copa del Mundo.

Aunque aún se juegan el boleto, Potter claramente ha hecho lo suficiente como para impresionar a la federación, que le otorgó un contrato hasta 2030.

Es una clara muestra de respaldo para Potter de cara a los playoffs, donde Suecia enfrenta a la Ucrania devastada por la guerra en Valencia, España, un territorio neutral. El ganador recibirá a Polonia o Albania la próxima semana.

Ucrania sigue jugando partidos de local fuera

Hace exactamente cuatro años, Ucrania no pudo viajar a Escocia para disputar la semifinal de los playoffs de clasificación al Mundial en medio del caos apenas semanas después de la invasión militar rusa.

El encuentro se reprogramó para junio del 2022 y Ucrania terminó ganando 3-1 en Glasgow antes de perder la final del playoff cuatro días después en Gales por un gol de Gareth Bale.

Ucrania vuelve a los playoffs tras cuatro años sin poder albergar ningún partido en su territorio, que sigue siendo bombardeado por Rusia.

Kosovo se ha dado prisa

Kosovo está a dos partidos de la Copa del Mundo, menos de 10 años después de que la nación se uniera a la familia del fútbol.