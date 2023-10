Todo listo para la segunda edición de lid atlética

Ana Paula Vázquez

El próximo domingo 15 de octubre se llevará a cabo la segunda edición de la carrera Caja Real del Potosí, la cual celebrará su 49 aniversario de la empresa con distancias de 3, 5 y 10 kilómetros en el Parque Tangamanga 1.

La salida y meta será en el Planetario del Parque en punto de las 8:00 am, el costo de inscripción será de $300.00 e incluirá una medalla, playera, número, chip, hidratación en el kit corredor.

Los depósitos los podrán hacer el No. Cuenta: 0840016684, para los 10km Femenil y Varonil. Clabe: 072700008400166845 a nombre del beneficiario Caja Real del Potosi en el banco BANORTE.

Para los 5 km podrán registrar datos y comprobante en: https://tutiempoatiempo.net/caja-real-del-potosi/ en la cual se espera la participación de las edades de 18-35, 36-50, 51-adelante

Se premiarán a los 3 primeros lugares de cada categoría para 5 km y 10 km varonil y femenil. Donde los premios serán en efectivo con valor acumulado de más de $75,000. Todo atleta deberá presentar alguna identificación para efectos de premiación.

Los puntos de inscripción serán: Brothers Bike Shop en Av. Tatanacho No. 799 L-205, Tangamanga, TEIGSA ubicado en Acerina No. 1372, col. Valle Dorado, CAPI Ferrepape en Av. Romanica No. 125, Villa Magna, Dulcería la Estrella ubicada en 2a Oriente No. 222, Abastos y en Av. Fleming No. 2518, Progreso, Salvajes en Plaza Macúl Int. 13 en Av. Chapultepec No. 1000 y en BH Concept Store en Coordillera Kakakorum M No.410, en Lomas 4a Sección.