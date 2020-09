Todo lo que debes saber de la Jornada 10 del Guard1anes 2020

Después de la Jornada Doble regresa la actividad del futbol mexicano con la Jornada 10 del Guard1anes 2020, aquí todo lo que necesitas saber para llegar a esta fecha como un experto.

Necaxa vs. Guadalajara

Chivas cuenta con un invicto de 5 partidos ante Necaxa en el Estadio Victoria (2PG-3PE). Pasaron 12 años de su última derrota en Aguascalientes: 1-0 (Pablo Quattrocchi), en el Torneo Clausura 2008. Necaxa llega de 3 derrotas en fila y es el equipo que más disparos efectúa por gol (26) en el campeonato. Por su parte, Guadalajara integra el podio de los clubes con más remates por jornada (15).

FC Juárez vs. Puebla

Cumplirán 4 partidos en el historial general. Se encuentran igualados, con 1 triunfo por lado y 1 empate (incluye Liga y Copa MX). Flavio Santos (Juárez), participó del gol en cada uno de los cruces anteriores (2 tantos y 1 asistencia). Puebla se quedó con el único duelo en Liga MX: 2-1 (Matías Alustiza y Lucas Cavallini; Darío Lezcano), en el Apertura 2019. En el torneo actual, son los equipos con más remontadas (2) en contra.

SÁBADO -12- SEPTIEMBRE

Atlas vs. Mazatlán FC

Se medirán por primera vez en el historial de Liga MX. Será un enfrentamiento clave para salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones. Ambos combinados poseen 9 unidades en el campeonato, producto de 2 victorias, 3 empates y 4 caídas. Atlas llega de 2 victorias seguidas con valla invicta en el Estadio Jalisco. Mientras que Mazatlán FC sumó 1 punto de los 12 posibles fuera de casa en el certamen actual (1PE-3PP).

Tigres UANL vs. Santos Laguna

Se repartieron los últimos 12 duelos en Liga MX (4 victorias por lado y 4 empates). Durante esta racha, nunca perdió el equipo que fue local (8 triunfos y 4 empates). Tigres ganó los últimos 4 duelos en "El Volcán" y André-Pierre Gignac anotó en cada uno de los encuentros (6 goles en total: 3 de cabeza, 2 de penal y 1 de jugada). El francés es el máximo anotador (8) y quien encabeza el ranking de disparos en el torneo (52).

América vs. Toluca

Llegan parejos tras los últimos 10 duelos en Primera División (4 triunfos para cada uno y 2 empates). Alexis Canelo, quien participó en el 46% de los goles del Diablo Rojo en el campeonato, anotó un doblete en la victoria 3-2 contra América (21/4/2019). América registra el mejor promedio de goles por partido en el torneo (2.2). Por el contrario, Toluca es el conjunto que más tantos recibe por jornada (2.1).

DOMINGO 13 SEPTIEMBRE

Pumas vs. Atlético de San Luis

Tendrán el tercer duelo en Primera División. Pumas ganó los 2 encuentros anteriores con valla invicta (0-2 y 4-0) y el delantero paraguayo Carlos González se hizo presente en el marcador con 3 anotaciones. Pumas es el único invicto que presenta el Guard1anes 2020 (5PG-4PE). El club universitario ganó en las últimas 3 jornadas. Por el contrario, Atlético de San Luis perdió sus últimos 2 juegos de visitante.

Querétaro vs. León FC

León se quedó con las últimas 4 ediciones del Derby Bajiense en Primera, con 15 goles a favor y 1 en contra (4-0, 0-4, 0-4 y 3-1). El ecuatoriano Ángel Mena aportó 4 goles y brindó 3 asistencias en los últimos 3 Clásicos del Bajío. Querétaro llega de 3 victorias consecutivas en La Corregidora y anotó 8 goles en sus últimos 2 juegos en casa. Por su parte, La Fiera presenta la valla menos vencida del torneo (5GC).

Tijuana vs. Cruz Azul

Cumplirán 10 duelos en el Estadio Caliente en Primera División. @CruzAzulCD obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 6 empates en este escenario. Su único triunfo fue por 2-0 (Édgar Méndez x2), en el Torneo Apertura 2017. Jonathan Rodríguez lleva 16 goles en sus últimos 17 partidos con La Máquina Cementera. El delantero uruguayo registra la misma cantidad de anotaciones que Tijuana en el campeonato (7).

LUNES -14- SEPTIEMBRE

Pachuca vs. Monterrey

Rayados presenta una racha de 6 victorias consecutivas ante Pachuca. El argentino Nicolás Sánchez participó en 3 de los últimos 4 goles ante Tuzos en el Estadio Hidalgo (2 tantos y 1 asistencia). En tanto, el colombiano Avilés Hurtado (Monterrey), registró 4 anotaciones en sus últimos 5 duelos.