Todo lo que debes saber de la Semana 3 de la NFL

¿Una parada en la línea de gol de último segundo, un gol de campo de 58 yardas en la prórroga y, ver para creer, una bizarra patada corta que ayuda a resurgir tras una desventaja de 19 puntos en el medio tiempo? La NFL está recién comenzando su historia 2020. El guión de la tercera semana podría ser otra vez así de emocionante.

Las superestrellas hacen cosas de superestrellas. Abundan los candidatos a Jugador más valioso (MVP, por sus siglas en inglés) a lo largo de dos semanas. Varios de esos candidatos estarán en bandos enfrentados esta semana.

· Seattle y el mariscal de campo Russell Wilson, que lidera la NFL en índice de pasador (140.0), pases anotadores (nueve) y porcentaje de pases completos (82.5), reciben a los Dallas Cowboys (el domingo a las 4:25 PM, hora de New York, Fox), que la semana pasada se convirtió en apenas el tercer equipo en las últimas 15 temporadas regulares en ganar tras sobreponerse a una desventaja de dos anotaciones en los últimos dos minutos del tiempo regular. El mariscal de campo de los Cowboys Dak Prescott lanzó 450 yardas y una anotación mientras que acarreó tres anotaciones la semana pasada, convirtiéndose en el primer jugador con al menos 400 yardas aéreas y tres acarreos anotadores en un solo partido en la historia de la NFL.

· El Jugador más valioso reinante de la NFL, Lamar Jackson, y sus Ravens reciben al Jugador más valioso del Super Bowl Patrick Mahomes y a los Chiefs en el clásico de lunes en la noche Monday Night Football (8:15 PM, hora de New York, ESPN). Mahomes (81 pases anotadores en 33 juegos) promedia 2.45 pases anotadores por partido, la marca más alta en la historia de la NFL (mínimo de 30 partidos), por delante de los dos jugadores más próximos, Peyton Manning (2.03) y Aaron Rodgers (2.02). Jackson, en tanto, alcanzó las 2,000 yardas por tierra en su carrera mientras ayudó a su equipo a tener un arranque de 2-0 la semana pasada. Esta semana, necesita 193 yardas aéreas para alcanzar las 5,000 en su carrera y convertirse en el jugador que en la historia de la NFL (34 partidos) más rápido alcanza las 5,000 yardas aéreas y las 2,000 yardas por tierra en su carrera. Ambos clubes también tienen registros de 2-0 en la tercera semana de 2019.

· Los Patriots y Cam Newton, cuyos cuatro acarreos anotadores son la mayor cantidad por un mariscal de campo a lo largo de las primeras dos semanas en los anales de la NFL, reciben a los invictos Las Vegas Raiders (el domingo a la 1:00 PM, hora de New York, CBS). Newton, que tiene dos acarreos anotadores en cada uno de sus primeros dos juegos con New England, tomó posesión en solitario de la marca de la NFL entre mariscales de campo para la mayor cantidad partidos en una carrera (ocho) con al menos dos acarreos anotadores, superando a Jack Kemp, Steve Mcnair y a los miembros del Salón de la Fama Otto Graham Y Steve Young.

· El corredor de los Packers Aaron Jones, que promedia 6.9 yardas por acarreo y tiene 234 yardas por tierra, la mayor cantidad en la liga, va con Green Bay a New Orleans para el clásico del domingo en la noche Sunday Night Football (8:20 PM, hora de New York, NBC). Los Packers, que totalizaron 85 puntos y 1,010 yardas netas de ofensiva en su arranque 2-0, son el cuarto equipo en registrar al menos 80 puntos y al menos 1,000 yardas netas de ofensiva a lo largo de las primeras dos semanas de una temporada en la historia de la NFL, sumándose a los Baltimore Ravens de 2019, San Francisco 49ers de 1998 y Buffalo Bills de 1991.

Abundan los equipos 2-0. A lo largo de la liga, 11 equipos arrancaron 2-0, cifra que empatad la mayor cantidad en la historia de la NFL y la mayor cantidad en 12 años. Además de 2008, la NFL también tuvo 11 clubes arrancando la temporada 2-0 en 2006 y 1998.?Cinco de esos clubes con marca de 2-0 clubes –los Arizona Cardinals, Chicago Bears, Las Vegas Raiders, Los Angeles Rams y Pittsburgh Steelers– se perdieron la postemporada en 2019. Los Cardinals (5-10-1) terminaron últimos en la NFC Oeste en 2019. ?En 15 de las últimas 17 temporadas, al menos un equipo de la NFL ganó su división la temporada siguiente a haber finalizado en el último puesto, en solitario o empatado. En realidad, de los 48 equipos en la historia de la liga en ir de "peor a primero" 25 lo hicieron en los últimos 17 años (2003-19), incluyendo tres de tales equipos, una marca de la NFL, en 2005 y 2006. Dos equipos durante ese lapso, los New Orleans Saints de 2009 y los Philadelphia Eagles de 2017, ganaron el Super Bowl tras haber finalizado en el último puesto en sus divisiones la temporada anterior.?La temporada pasada, tanto Green Bay (NFC Norte) como San Francisco (NFC Oeste) ganaron sus divisiones tras haberse perdido la postemporada en 2018. Al menos dos equipos ganaron sus divisiones la temporada siguiente a haberse la postemporada en 16 de los últimos 17 años.?Batallas de los imbatidos. La acción de este fin de semana incluye dos duelos entre equipos con marca de 2-0: los Los Angeles Rams en Buffalo (1:00 PM, hora de New York Sunday, FOX) y Kansas City en Baltimore (8:15 PM, hora de New York Monday, ESPN). Los Chiefs y los Ravens se encontraron hace un año, en la tercera semana, como equipos con registro de 2-0, cuando los Chiefs les propinaron a los Ravens una de sus derrotas en temporada regular, 33-28. Mahomes lanzó 374 yardas y tres anotaciones.?Desde 2006, 17 partidos tuvieron a equipos 2-0 enfrentándose en la tercera semana. Los ganadores de esos juegos presagiaron fortunas en la postemporada.?Y durante ese lapso, incluyendo a los Chiefs la temporada pasada, el ganador de un duelo entre equipos 2-0 en la tercera semana terminaron ganando el Super Bowl tres veces (Kansas City ganó el Super Bowl LIV en 2019, New England ganó el Super Bowl LI en 2016, e Indianapolis ganó el Super Bowl XLI en 2006). Otros dos equipos, los Chicago Bears de 2006 y los Pittsburgh Steelers de 2010, perdieron el Super Bowl. Y un equipo perdedor de un duelo entre equipos 2-0, los Green Bay Packers de 2010, terminaron ganando el Super Bowl.

No es cómo arrancas, es cómo terminas. Mientras que 11 equipos arrancaron 2-0, otros 11 abrieron 0-2. Cada temporada de fútbol americano conlleva adversidad. Sobreponerse a esa adversidad fue característica de los equipos de la NFL desde que el entrenador de los Packers de primer año Vince Lombardi reemplazó al lesionado Lamar Mchan con un jugador seleccionado en la 17ª vuelta del Draft nombrado Bart Starr. Lombardi y Starr terminaron ganando cinco campeonatos de la NFL y capturaron los primeros dos Super Bowls en su camino hacia la exaltación como miembros del Salón de la Fama. Cuarenta y cuatro años más tarde, Tom Brady, 199ª selección global en el Sorteo Universitario del año anterior, tomó las riendas del equipo de manos del titular, Drew Bledsoe, y llevó a los Patriots, que estaban 0-2, hasta una victoria en el Super Bowl.

La NFL esta temporada comienza un formato de postemporada de 14 equipos, con dos equipos Comodín adicionales, uno de la AFC y otro de la NFC. En el periodo 1990-2019, durante la era del formato de playoffs de 12 equipos, cada temporada al menos cuatro equipos clasificaron para la postemporada tras habérsela perdido el año anterior. La temporada pasada, cinco equipos que no clasificaron a la postemporada en 2018 –Buffalo (10-6), Green Bay (13-3), Minnesota (10-6), San Francisco (13-3) y Tennessee (9-7)– consiguieron plazas en la postemporada.?A lo largo de las últimas 30 temporadas, desde 1990, 30 equipos se sobrepusieron a arranques 0-2 para terminar clasificando. Tres de esos clubes – los Dallas Cowboys de 1993, los New England Patriots de 2001 y los New York Giants de 2007– ganaron el Super Bowl. Y cuatro de esos clubes –los San Diego Chargers de 1992, los Detroit Lions de 1995, los Buffalo Bills de 1998 y los Houston Texans de 2018– alcanzaron la postemporada tras un arranque 0-3.