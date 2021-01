Todo lo que se debe saber de la Jornada 1 del Guardianes 2021

El futbol ha regresado, inicia el Guardianes 2021. Aquí está todo lo que debes saber de la Jornada 1.



Puebla vs. Guadalajara

Puebla cuenta con un invicto de 6 partidos ante el Guadalajara (4PG-2PE). Santiago Ormeño, autor del último gol frente al Rebaño Sagrado, fue la revelación de La Franja en el campeonato pasado con 7 goles en 16 PJ. Chivas, segundo máximo ganador de la Liga Mx (12 títulos), acumula 8 partidos sin ganar en una jornada inaugural del máximo certamen mexicano en condición de visitante (2PE-6PP). Su última alegría fue en el Apertura 2011 (0-2 a Atlante).



Tijuana vs. Pumas

Cumplirán 19 duelos en la máxima categoría. Xolos lleva 2 partidos de ventaja en el historial con 8 victorias, 4 empates y 6 derrotas. Se repartieron los últimos 6 enfrentamientos (3 triunfos por lado). Pumas no ganó ni marcó en los últimos 2 juegos de visitante. Sin embargo, ganó en 6 de las últimas 7 fechas iniciales del certamen y fue uno de los equipos con menos derrotas de la Fase Regular del Guardianes 2020 (8PG-8PE-1PP).



Mazatlán vs. Necaxa

Necaxa se quedó con el único enfrentamiento en Liga MX: 1-0 (Lucas Passerini), en la Jornada 4 del Torneo Guardianes 2020. Mazatlan FC cumplirá 18 partidos en la máxima categoría. El equipo que en la actualidad dirige Tomás Boy, obtuvo el 69% de los puntos en condición de local (11 de 16). Los Rayos finalizaron la última Fase Regular con 5 victorias consecutivas pero fueron eliminados por Chivas en el repechaje.



Atlas vs. Monterrey

Atlas ganó en 1 de los últimos 9 duelos ante Monterrey por Liga MX: 2-0 (Ían Torres y Juan Pablo Vigón), en el último encuentro en el estadio Jalisco, por el Clausura 2019 (el resto, fueron 7 derrotas y 1 empate). Rayados, que tendrá el debut de Javier Aguirre como DT, cayó en 1 de los últimos 10 inicios de campeonato. Rogelio Funes Mori anotó 4 de los últimos 5 goles de Rayados ante Atlas. El argentino marcó 12 tantos en 11 partidos contra los Rojinegros (9PG-1PE-1PP).



Tigres UANL vs. León

Tigres, campeón de la Liga de Campeones de Concacaf 2020, recibe a León, ganador del Guardianes 2020. Empataron en los últimos 3 enfrentamientos en el historial (0-0, 1-1 y 1-1). El defensor del título de Liga MX fue el equipo con más puntos (40) y victorias (12) en la última Fase Regular. Los auriazules cuentan con un invicto de 5 partidos en casa ante León. Además, el equipo de Ricardo Ferretti lleva 15 partidos anotando goles en El Volcán.



América vs. Atlético de San Luis

America, máximo ganador de la Liga MX (13 títulos) tendrá su estreno ante Atlético de San Luis. América, que tendrá el debut del argentino Santiago Solari como entrenador en reemplazo de Miguel Herrera, fue el máximo goleador de la última temporada regular (31). Por el contrario, el cuadro Rojiblanco ocupó el último puesto del Guardianes 2020 como el equipo con más derrotas (12) y goles recibidos (35).



Toluca vs. Querétaro

Querétaro presenta un invicto de 4 partidos en el historial ante los Diablos Rojos (2PG-2PE). El último triunfo de Toluca fue 4-0 (Luis Mendoza x2, Osvaldo González y Ernesto Vega), en el Apertura 2018. Los Gallos Blancos llevan 9 juegos sin victorias. Casualmente, su última alegría fue por 4-1 vs. Toluca (Jornada 8 del Guardianes 2020). Los Escarlatas sumaron 7 de los últimos 9 puntos posibles en La Bombonera.



Santos Laguna vs. Cruz Azul

Se repartieron los últimos 10 duelos en Liga MX (4 victorias por lado y 2 empates). Cruz Azul se quedó con los 2 cruces recientes en el historial: 3-0 (Jonathan Rodríguez, Elías Hernández y Luis Romo) y 2-0 (Jonathan Rodríguez y Alexis Gutiérrez). J. Rodríguez (Cruz Azul) fue el máximo artillero en los últimos 2 campeonatos mexicanos: Clausura 2020 (9) y Guardianes 2020 (12). Además, el delantero uruguayo jugó 105 partidos en Santos, en donde marcó 37 goles.



Pachuca vs. FC Juárez

Cumplirán 3 partidos en el historial. El FC Juárez llega invicto con 1 victoria y 1 empate. Bravos se quedó con el único enfrentamiento en estadio Hidalgo: 0-1 (Mauro Fernández), en el Apertura 2019. Tuzos lleva 5 juegos sin ganar en este escenario pero fue el elenco con una de las vallas menos vencidas de la Fase Regular del Guardianes 2020 (14GC). El paraguayo Darío Lezcano anotó 22 de los 53 goles de Juárez en Liga MX.