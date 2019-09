Todo lo que tienes que saber del regreso de la Champions League

Regresa la Champions League y con ella la reaparición de Lionel Messi con el Barcelona, luego de una lesión que lo marginó del arranque de la temporada 2019-20 de la Liga española, mientras que Marcelo estará ausente con el Real Madrid y su respectivo duelo del certamen más importante a nivel de clubes.

Messi sumó más de 40 días sin jugar, luego de su participación en la Copa América, con la Selección de Argentina, por lo que se ha perdido de los partidos contra Bilbao, Real Betis, Osasuna y Valencia; por el momento los blaugrana marchan en el quinto sitio de la clasificación de LaLiga (7 puntos).

Ya con el alta médica, Messi podrá regresar a la actividad mañana martes, en la visita del Barcelona al Borussia Dortmund, dentro del Grupo F de la Champions League.

Sin embargo, en el Real Madrid las noticias no son alentadoras.

El técnico Zinedine Zidane no contará con Marcelo, el brasileño es baja, por lesión, y estará lejos de las canchas hasta por 10 días.

Según el parte médico de la entidad merengue, el lateral sufre una "cervicodorsalgia postraumática", por lo que no hará el viaje a Francia, donde el Real Madrid abre su participación de Champions por el Grupo A, frente al París Saint-Germain.

De este modo, en el Parque de los Príncipes tampoco aparecerán los lesionados Isco, Modric, Valverde y Asensio; por suspensión, Sergio Ramos (dos partidos) y Nacho (uno) tampoco jugarán.