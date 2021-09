Todo que debes de saber de la Jornada 9 del Apertura 2021

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- Este jueves comienza la actividad de la Jornada 9 del Apertura 2021 y esto es todo lo que debes de cada partido.

- Atlético de San Luis Vs Tijuana:

Han disputado 3 encuentros en el historial de Liga MX y no se sacaron diferencias con 1 victoria por lado y 1 empate. Tijuana se encuentra invicto en el Alfonso Lastras Ramírez: 2-3 (Apertura 2019) y 2-2 (Guardianes 2021). Fueron rivales en los octavos de la Copa MX 2019. Atlético de San Luis lleva 3 empates consecutivos en la presente competencia. Xolos acumula 10 jornadas sin ganar de visitante con 4 empates y 6 caídas (ganó 1 partido de los últimos 25 disputados fuera de casa).

- Necaxa vs Atlas:

Necaxa perdió 1 de los últimos 9 duelos contra Atlas (4PG-4PE). Los Rojinegros golearon 5-1 en el último juego en el estadio Victoria de Aguascalientes (Guardianes 2021) y solo cayeron en 2 de los recientes 12 encuentros en este escenario. Julio Furch (Atlas) anotó 4 goles en sus últimos 8 duelos contra los Rayos. Necaxa reúne el tercer mejor promedio de remates por encuentro (12.9) en el certamen actual. Por su parte, Atlas registra 92% de eficacia en la valla (4 goles recibidos).

- León vs Juárez:

León nunca perdió ante Juárez con 3 victorias y 1 empate. Ángel Mena participó de los 4 enfrentamientos en donde colaboró con 3 goles y 1 asistencia. Cuentan con un duelo en los Octavos de Final de la Copa MX 2018 cuando los Bravos ganaron en la tanda de penaltis. La Fiera cuenta con un invicto de 9 juegos en su estadio (6PG-3PE). En cambio, Juárez sumó 1 punto de los últimos 30 posibles fuera de casa (marcó goles en 2 de los 10 juegos recientes en esta condición).

- Toluca vs América:

Se medirán por la cima del torneo Apertura 2021. América, líder solitario e invicto (6PG-2PE) que conserva la Liga MX (20 pts.), visitará a Toluca, quien se presenta como único escolta (17 pts.) con el mayor número de goles (14) y disparos (108). Se repartieron los últimos 5 cruces en "La Bombonera" con 2 triunfos cada uno y 1 empate. Junto a León, son los clubes con más penales a favor en el torneo: Club América (3 convertidos y 1 atajado) y Toluca (2 anotados y 2 contenidos).

- Mazatlán vs Pumas

Mazatlán no ganó ni marcó en los 2 cruces anteriores ante Pumas: 0-0 y 3-0 (Facundo Waller, Carlos Gutiérrez y Emanuel Montejano) en los Guardianes 2020 y 2021. Mazatlán F.C. lleva 6 jornadas sin ganar (3 empates y 3 caídas). El once de Beñat San José posee el mejor porcentaje de eficacia en disparos (16.7%) con 9 gritos. Sin embargo, cuenta con la valla más vencida (14 goles recibidos). Pumas celebró 4 tantos tras 84 intentos (4.8%) y no sumó puntos en condición de visitante.

- Chivas vs Pachuca:

Pachuca lleva 8 juegos sin caer ante el Rebaño (4PG-4PE). El último éxito de Chivas fue en el Apertura 2017: 1-3 (Franco Jara; Michael Pérez, Javier López y Carlos Fierro). Pachuca se quedó con el último duelo en el historial: 4-2 en la Reclasificación del Guardianes 2021. Chivas lleva 6 cruces sin ganar en casa ante su rival de turno (última victoria: 1-0, Clausura 2015). De acuerdo a las estadísticas de Data Factory, Carlos Cisneros (Chivas) es el jugador con más remates sin anotar (16).

- Cruz Azul vs Querétaro:

Cruz Azul se quedó con los 2 cruces recientes ante Querétaro en el Azteca en donde 7 de los 8 goles fueron con balón parado (6 festejos de cabeza y 1 de penal): 3-0 (Clausura 2019) y 4-1 (Guardianes 2021). Orbelín Pineda (Cruz Azul) anotó ambos encuentros. Santiago Giménez ha marcado el 40% de los goles de la Máquina Cementera en el torneo (4), la misma cantidad que poseen los Gallos Blancos. Cruz Azul (21) y Querétaro (20) son los clubes con más tarjetas amarillas.

- Monterrey vs Tigres:

Protagonizarán la edición 62 del "Clásico Regiomontano" en los torneos cortos de Liga MX. Tigres lleva 10 duelos de ventaja con 26 victorias, 19 empates y 16 caídas. A su vez, se quedó con los 4 cruces recientes (1-0, 0-2, 0-2 y 2-1). El último triunfo de Rayados en el Clásico del Norte fue en las Semifinales del Clausura 2019: 1-0 (Dorlan Pabón). Rogelio Funes Mori (Monterrey) y André-Pierre Gignac (Tigres) jugaron 20 clásicos de la Ciudad de Monterrey con 3 y 9 goles respectivamente.

- Santos vs Puebla:

Jugaron 50 partidos en el historial desde la creación de los torneos cortos de la Liga MX. Absoluto dominio de Santos con 22 triunfos, 19 empates y 9 derrotas. Puebla ganó 1 de los 25 encuentros de visitante ante su próximo rival: 1-4 (Torneo de Invierno 1999). A partir de allí, acumuló 21 partidos sin ganar en esta condición (8PE-13PP). Santos Laguna y Puebla integran el podio de infracciones recibidas en el certamen actual con 123 y 114 faltas respectivamente.