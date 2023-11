Todo un éxito Gran Premio El Colmenar

El Gran Premio El Colmenar, realizado el pasado lunes 6 de noviembre, marcó el clímax emocionante y decisivo para los playoffs del campeonato Mini Kart de San Luis Potosí, teniendo lugar en la desafiante y gélida pista de karting de Gokartmania Citadella.

El cierre de la temporada regular estuvo marcado por cuatro carreras intensas y reñidas, donde los valientes pilotos dejaron todo en cada curva y recta, generando sorpresas y un ambiente cargado de adrenalina. Gabriel Ruiz emergió como el piloto ganador, seguido por Carlos Rebolledo en el segundo puesto y Jesús Mora en el tercero. Completaron el top 5 David Solís y Richie Ojeda. La clasificación final la completaron Sergio Salazar en sexto lugar, Adriel Rasillo séptimo, Eduardo Ochoa octavo y Luis Ricardo Cordero noveno.

Richie Ojeda culminó exitosamente la temporada regular, proclamándose campeón, seguido por Jesús Mora en la posición de subcampeón. Los playoffs drivers, integrados por Richie Ojeda, Jesús Mora, Eduardo Ochoa y David Solís, competirán para asegurar la victoria en el Gran Premio en memoria de Leonardo Colunga.

Al concluir la carrera, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a los tres primeros pilotos, y se anunció oficialmente el Gran Premio Leo Colunga de los playoffs 2023, acompañado de la fotografía oficial.

No se puede pasar por alto la esencial contribución de las empresas que hicieron posible este emocionante espectáculo de carreras: Drive It Pro, Next Level Motorsport, Gokart Mania Creaciones MeGo, 360 Grados Producciones, Fertilizantes Leo, Los Delfines Producto Ferre industriales, Light Design y Servicio Mecánico Rodríguez Garage merecen un reconocimiento especial por su apoyo fundamental en la realización de esta apasionante competición.

La definición del nuevo campeón se llevará a cabo el lunes 11 de diciembre de igual manera en Gokartmania Citadella en el Gran Premio Leonardo Colunga, prometiendo emociones, adrenalina y un desenlace épico en el kartismo potosino.