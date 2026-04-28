Todo un éxito lid atlética de Lomas 15Km

Con una destacada participación de más de mil 100 corredores, se llevó a cabo con éxito la edición 42 de la tradicional Carrera Atlética Lomas 15K, celebrada el pasado domingo con recorridos de 15 y 7.5 kilómetros, además de la Caminata "Eladio Campos Alemán" y la carrera recreativa Lomitas 2K.

En la distancia principal de 15 kilómetros, en la general se llevo el triunfo Luis Fernando Vázquez Vega con un tiempo de 0:49:03, seguido de Ramiro Félix Castañeda con 0:49:36 y cerrando el podio Rodgers Ondati de Kenia con 0:50:03. En la rama femenil Citlalic Huerta Segura de Suma Training con 0:56:19, seguido de Cindy Meza Rodríguez con 0:57:15 y el tercer lugar Anahi Rivera Olmedo de Coyotepec con 0:59:08.

Dentro de la categoría 19-29 femenil, la victoria fue para Lydiah Bosibori Mochama, seguida de Melissa Quintanilla Galicia y María José Valdez Robledo. En la rama varonil de la misma categoría, Kalid Galván Amaya se quedó con el primer lugar, mientras que Mario Adán Santiago y José Adrián Ramos Rosas completaron el podio.

Para la categoría 30-39, María Ángeles Martínez Tellatas se llevó el primer sitio en femenil, mientras que Miguel Ángel Márquez Alemán hizo lo propio en la varonil. En el sector 40-49, los triunfos fueron para Angélica Carranza Ordaz en femenil y Ubaldo Iván Blanco Covarrubias en varonil.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dentro de los 7.5 kilómetros, en la clasificación general varonil, Alfredo Alonso Pardo Pérez se adjudicó el primer lugar, seguido de Diego Isaac Loredo Muñiz y Tomás López Segura. En la rama femenil, Zaida Ali Colorado Orozco cruzó la meta en primer sitio, acompañada en el podio por Leticia Hernández Cruz y Leslie de Jesús Jiménez Reyes.

En categorías juveniles, Frida Otero Ávila se llevó el triunfo en femenil, mientras que Jared Mejía Flores hizo lo propio en varonil. En las categorías de veteranos, destacaron nombres como Vicente Aguilar Ordaz y Socorro Velázquez, quienes se impusieron en sus respectivos grupos.

Por su parte, en la caminata general de 7.5 kilómetros, Abel Monsiváis Juárez de Camila Team se quedó con el primer lugar, seguido de Salvador Sánchez de los Santos de Camila Team y Mariana Sánchez Montejano del CDP, quienes también registraron los mejores tiempos.