Todos los resultados en la NFL

Brady amplía la racha de victorias de los Patriots

El mariscal de campo Tom Brady lanzó un pase de touchdown y los Patriots de Nueva Inglaterra derrotaron 13-9 a los Cowboys de Dallas.



Para los Patriots fue la décimo octava victoria consecutiva en partidos de temporada regular en su campo, y mejoraron su marca a 10-1 en lo que va de campeonato.



Brady terminó con 17 de 37 pases para 190 yardas con un pase de anotación.



Los Patriots jugaron sin dos receptores clave después de que Mohamed Sanu y Phillip Dorsett fueron descartados por lesiones. Brady aprovechó al máximo lo que tenía, lanzando un pase de touchdown del primer cuarto al novato N'Keal Harry y completando un pase de 32 yardas al novato Jakobi Meyers.



Los Cowboys (6-5) perdieron con su mariscal de campo Dak Prescott, que dio 19 de 33 pases para 212 yardas con un envío interceptado.

Hodges rescata victoria de Steelers ante Bengals

Devlin "Duck" Hodges tomó el lugar de un ineficiente Mason Rudolph y lanzó un pase de touchdown de 79 yardas el domingo, al guiar a unos Steelers de Pittsburgh sin sus estrellas ofensivas a una victoria de 16-10 que mantuvo a los Bengals de Cincinnati como el único equipo de la NFL que no ha ganado en la temporada.

Hodges conectó un pase con James Washington en la jugada que dio la vuelta al partido en el tercer cuarto, lo que deja a Pittsburgh (6-5) con una decisión complicada para su quarterback titular mientras siguen adelante sin el lesionado Ben Roethlisberger.

La defensiva de los Steelers se ha mantenido firme durante la transición y de nueva cuenta tuvo un impacto importante en la 10ma victoria seguida de Pittsburgh sobre los Bengals (0-11), que impuso dos nada envidiables récords de franquicia para peor inicio de una temporada y la racha perdedora más larga.

Tyler Boyd realizó una atrapada por los de casa, pero el balón le fue arrancado de las manos por Devin Bush en la yarda 8 de los Steelers en el cuarto periodo. Bud Depree capturó a Ryan Finley y causó un balón perdido que él mismo recuperó a 2:38 minutos del final, coronando la remontada.

Cuando Rudolph sufrió una conmoción cerebral, Hodges tomó su lugar en la victoria de 24-17 sobre los Chargers el 13 de octubre. Tomlin volvió a confiarle a Rudolph la titularidad en cuando estuvo listo para volver a jugar.

Ahora, el coach tiene frente a sí la decisión mientras los Steelers buscan mantenerse en la pelea por un boleto a playoffs.

Con gol de campo, Lutz define por Saints sobre Panthers

Wil Lutz conectó un gol de campo de 33 yardas en la última jugada del partido y los Saints de Nueva Orleáns vencieron el domingo 34-31 a los Panthers de Carolina, para ampliar su ventaja a cuatro juegos en la cima de la División Sur de la Conferencia Nacional a cinco encuentros del final de la temporada regular.

Drew Brees, que completó 30 de 39 pases para 311 yardas y tres touchdowns, llevó a Nueva Orleáns desde su propia yarda 14 con 1:51 minutos restantes a la yarda 15 de Carolina a tres segundos del final, y deja todo listo para el gol de campo del triunfo en un duelo que al cierre vivió cambios de ímpetu y errores graves _ninguno más grande que el fallido gol de campo de 28 yardas de Joey Slye, de los Panthers, con dos minutos por jugar.

Michael Thomas sumó 10 recepciones para 101 yardas y un touchdown para la causa de Nueva Orleáns (9-2) incluyendo recepciones de 14 y 24 yardas en la serie ofensiva del triunfo.

Kyle Allen lanzó para 256 yardas y tres anotaciones por Carolina (5-6), que pone en riesgo sus esperanzas de alcanzar los playoffs. Christian McCaffrey terminó con 133 yardas totales y dos touchdowns en una distribución equitativa por tierra y por aire.

Allen lanza para 2 touchdowns y Bills superan 20-3 a Broncos

Josh Allen lanzó dos pases de touchdown y Shaq Lawson aportó dos de las cuatro capturas de Buffalo en una victoria el domingo de 20-3 sobre los Broncos de Denver, resultado que aseguró el mejor inicio de una temporada de los Bills en los últimos 23 años.

John Brown realizó una recepción en un touchdown de 34 yardas y Cole Beasley anotó en otra de 18. Allen terminó con 15 pases completos en 25 intentos para 185 yardas y sufrió su primera intercepción en 172 lanzamientos.

Frank Gore registró 65 yardas terrestres para llegar a 15.289 yardas por tierra y reemplazar a Barry Sanders, su ídolo de infancia, en el tercer lugar de la lista de la NFL de todos los tiempos. El veterano de 15 temporadas también incrementó su cifra de yardas totales a 19.154 para sustituir a Marshall Faulk en el cuarto puesto de la lista para ese rubro.

El novato Ed Oliver y Star Lotulelei contribuyeron con una captura cada uno, mientras que el cornerback Tre´Davious White arruinó una potencial serie de anotación de los rivales al interceptar un pase de Brandon Allen en la yarda 8 de Buffalo en el minuto final de la primera mitad.

Buffalo mejoraron su récord a 8-3 para igualar su mejor inicio de temporada desde la última campaña del quarterback Jim Kelly en 1996, al tiempo que mantiene a los Bills en posición de conseguir su segundo boleto de playoffs en tres años.

Los Broncos, por su parte, cayeron a marca de 3-8 en la primera campaña de Vic Fangio como coach, y por segunda ocasión en tres años.

Vea y Wilson lideran remontada de Buccaneers sobre Falcons

El enorme defensive lineman Vita Vea se convirtió en receptor en el primer touchdown de su carrera, uno de tres pases de anotación del quarterback Jameis Winston, y los Buccaneers de Tampa Bay salieron del último lugar de la División Sur de la Conferencia Nacional con un triunfo el domingo de 35-22 sobre los Falcons de Atlanta.

Winston se sobrepuso a otras dos intercepciones para alcanzar su sexto juego consecutivo con más de 300 yardas por aire para llevar a los Buccaneers (4-7) a apenas su segundo triunfo en los últimos siete encuentros.

Atlanta (3-8) compartía con Tampa Bay el último lugar en la división con una corta racha de dos victorias. Pero los Falcons no pudieron mantener el rumbo al caer a una foja de 1-4 en el estadio Mercedes-Benz, en una temporada perdida para un equipo que llegó al Super Bowl apenas hace tres años.

Winston ha sufrido 20 intercepciones, la mayor cantidad de la liga, pero completó 18 de 28 pases para 313 yardas, incluyendo un par de pases de anotación para Chris Godwin. Pero la jugada que todos recordarán será un pase de una yarda en el último minuto de la primera mitad a Vea, un defensive lineman de 1,93 metros (seis pies y cuatro pulgadas) de estatura y 157,4 kilogramos (347 libras) de peso.

Redskins remontan ante Lions en su 2da victoria del año

Quinton Dunbar interceptó un pase de Jeff Driskel en el último minuto de juego, Dustin Hopkins acertó el gol de campo de la ventaja de 39 yardas a 16 segundos del final y los Redskins de Washington vencieron el domingo 19-16 a los Lions de Detroit para salir de un bache de cuatro derrotas seguidas.

El quarterback novato Dwayne Haskins se apuntó su primera victoria en la NFL al llevar a Washington (2-9) a la zona de gol de campo tras la intercepción de Dunbar. Haskins conectó 13 de 29 pases para 156 yardas y una intercepción, pero cometió menos errores que Driskel, que por su parte sufrió tres intercepciones mientras los Lions (3-7-1) perdían por cuarta vez consecutiva y la tercera desde la salida del quarterback titular Matthew Stafford por lesión.

Durante largos tramos, el partido fue una comedia de errores en la que parecía que ninguno de los dos equipos quería ganar. Haskins perdió el balón en tercera oportunidad en la primera serie ofensiva de Washington, Detroit luego entregó el balón en series ofensivas consecutivas, el pateador Matt Prater erró un gol de campo de 39 yardas por los Lions y sus compañeros fueron humillados con un regreso de despeje de Steven Sims de 91 yardas para touchdown para la causa de Redskins _después de haber tenido problemas en la recepción.

Driskel terminó conectando 20 de 32 intentos de pase para 207 yardas, con un touchdown por aire y tres intercepciones.

En su primer juego sin Garrett, Browns vencen a Dolphins

Jarvis Landry atrapó dos pases de anotación contra su exequipo y los Browns de Cleveland ganaron su tercer juego consecutivo con un triunfo el domingo de 41-24 sobre los Dolphins de Miami, en el primer duelo sin el defensive end Myles Garrett, quien fue suspendido por el resto de la temporada.

Landry no podía esperar para vengarse de los Dolphins (2-9), equipo con que jugó cuatro temporadas antes de que decidieran no darle una extensión de contrato a largo plazo y lo enviaron a Cleveland en 2018. Tuvo su venganza, con 10 atrapadas y 148 yardas.

Baker Mayfield lanzó para 327 yardas y un pase de anotación a Odell Beckham Jr., y Joe Schobert tuvo dos intercepciones para que los Browns (5-6) siguieran su ascenso en la búsqueda de un lugar en la postemporada en la Conferencia Americana.

El disparejo triunfo fue el final de una complicada semana para los Browns luego que Garrett fue suspendido por la NFL por arrancarle el casco al quarterback Mason Rudolph, de Pittsburgh, y usarlo para golpearlo. Esto desencadenó una pelea en los últimos segundos del triunfo de Cleveland 21-7 ante los Steelers el pasado 14 de noviembre.

En la apelación que presentó esta semana en Nueva York, misma que fue rechazada, Garrett aseguró que Rudolph usó un término racista, pero la liga indicó que no encontró evidencia de ello.

El sábado, la NFL multó a Garrett y otros 32 jugadores de Pittsburgh y Cleveland por su papel en la pelea entre los equipos que se volverán a enfrentar el domingo en el Heinz Field.

El dueño de los Browns, Dee Haslam, mostró su apoyo a Garrett utilizando una gorra con el número 95 en el campo antes del partido.

Sin Garrett, la ofensiva de Cleveland tuvo más presión de aportar y lo hicieron.

Mayfield completó 24 de 34 pases, pero lanzó su primera intercepción en cuatro semanas. Beckham tuvo seis atrapadas para 84 yardas y Nick Chubb corrió para 106 yardas y un touchdown de cinco yardas.

El quarterback de Miami, Ryan Fitzpatrick, terminó con 21 pases completos de 39 intentos, con dos pases de anotación y dos intercepciones en el día de su cumpleaños 37. Lanzó un pase de anotación de 11 yardas al tight end Mike Gesicki, anotó corriendo desde la yarda ocho y lanzó un pase de 19 yardas a Allen Hurns para completar el marcador.

Con 129 yardas terrestres de Penny, Seahawks vencen a Eagles

Rashaad Penny tuvo su mejor actuación con 129 yardas, incluyendo un touchdown de 58 yardas, Russell Wilson lanzó un pase de anotación y los Seahawks de Seattle vencieron el domingo 17-9 a los Eagles de Filadelfia.

Sin contar con sus tres mejores wide receivers, el líder de su ataque terrestre y dos offensive linemen de calibre Pro Bowl, los Eagles (5-6) no pudieron hacer mucho a la ofensiva y se hicieron daño a sí mismos con tres balones perdidos dentro de territorio de Seattle y otro cerca del mediocampo.

Los Seahawks (9-2) permanecen invictos fuera de casa en seis juegos.

Los Eagles sufrieron desde el arranque la ausencia de los wide receivers DeSean Jackson, Alshon Jeffery y Nelson Agholor, el running back Jordan Howard y el right tackle Lane Johnson. Y el right guard Brandon Brooks abandonó el partido en el primer cuarto. El novato elegido en primera ronda Andre Dillard tuvo la primera apertura de su carrera como right tackle después de ocupar la posición por el lado izquierdo toda la temporada, y fue enviado a la banca al medio tiempo.

Por su parte, los Seahawks no contaron con el estelar defensive end Jadeveon Clowney.

La defensiva de Filadelfia hizo su mejor esfuerzo por mantener el marcador cerrado, con seis capturas a Wilson.

Pero Carson Wentz batalló de nuevo y la ofensiva tuvo un desempeño para el olvido. Wentz conectó 33 de 45 intentos de pase para 256 yardas, un touchdown, dos intercepciones y dos pérdidas de balón, una de ellas en una entrega al running back.

Mack y Robinson guían a Bears en triunfo sobre Giants

Khalil Mack dejó el escenario listo para un touchdown con una captura en la que causó un balón suelto, Allen Robinson registró su máximo de temporada con 131 yardas aéreas los Bears de Chicago derrotaron el domingo 19-14 a unos Giants de Nueva York en apuros.

Tratando de rescatar algo positivo de una temporada decepcionante, los Bears (5-6) se recuperaron de un descalabro frente a los Rams de Los Ángeles para ganar por segunda ocasión en tres juegos. Los Giants (2-9) perdieron por séptima vez consecutiva y tendrán su tercera campaña en fila con marca perdedora.

Mack se abrió camino en el tercer cuarto para sumar apenas su segunda captura en siete partidos. Luego de no poder apuntarse una sola tacleada en Los Ángeles, el tres veces All-Pro capturó a Jones muy dentro del territorio de Nueva York, y Nick Williams recuperó el balón por Chicago en la yarda tres. Eso llevó a un acarreo de dos yardas para touchdown del quarterback Mitchell Trubisky, anotación que puso el marcador 19-7 a favor de los locales.

Nueva York acortó la distancia a cinco con 4:10 minutos restantes en el partido cuando Golden Tate atrapó un pase de 23 yardas en jugada de cuarta y 18. Los Bears luego se fueron en tres y fuera en su siguiente serie antes que Pat O´Donnell mandara a los Giants en la yarda 6 con un despeje de 61 yardas, y Chicago tomó el control de ahí en adelante.

Trubisky lanzó para 278 yardas, su máximo en la temporada, incluyendo un touchdown a Robinson, y dos intercepciones.

Jets suman tres triunfos seguidos con paliza sobre Raiders

Sam Darnold lanzó dos pases de touchdown y anotó uno más por tierra al guiar a los Jets a una impresionante victoria el domingo de 34-3 sobre los Raiders de Oakland, la primera racha de tres triunfos consecutivos de Nueva York en los últimos dos años.

Brian Poole devolvió una intercepción de 15 yardas para anotación y el resto de la defensiva de los Jets hicieron las cosas miserables para Derek Carr, quien fue sacado del partido por el coach Jon Gruden a menos de dos minutos del final del tercer cuarto.

Los Raiders (6-5) llegaron a un estadio MetLife empapado por la lluvia con una racha de tres victorias en fila y con la mira en un posible choque por la cima de la División Oeste de la Conferencia Americana en Kansas City la siguiente semana. En vez de eso, fueron dominados por un equipo de Jets (4-7) que se despegó en el marcador en la segunda mitad.

Darnold acertó 20 de 29 pases para 315 yardas _el cuarto partido en su carrera con al menos 300 yardas_ con pases de touchdowns a Robby Anderson y Ryan Griffin en otra eficiente actuación que ayudó a Nueva York a registrar su primera serie de tres triunfos seguidos desde las semanas tres a cinco de la temporada 2017. Los Jets no despejaron el balón en el juego hasta los últimos dos minutos del tercer periodo.

Con el partido prácticamente decidido, el coach Adam Gase dejó a Darnold en la banca en los últimos minutos y optó por terminar el encuentro con el quarterback reemplazo David Fales.