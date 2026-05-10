Toluca, a hacer historia; el Pachuca, por su pase

México.- Los Tuzos del Pachuca, con la ventaja de 1-0, buscará darle la puntilla al bicampeón Toluca en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, pero los Diablos Rojos vendrán con el ánimo por las nubes tras conseguir el pase a la final de la Concachampios desplegando un gran futbol.

La eliminatoria sigue abierta, pese a la desventaja de un gol, el conjunto del Turco Antonio Mohamed ha demostrado que está para gestas épicas y ahora busca el tricampeonato y un doblete por demás histórico (Liga y torneo internacional).

¿Puede darle la vuelta al equipo del Pachuca? Sí, porque tras librarse de la eliminatoria contra el conjunto de Los Angeles FC jugará desenvuelto y con la motivación a tope; ¿les puede pesar el desgaste de jugar a media semana y la desventaja del 0-1?, también, porque los Tuzos han demostrado que pueden competir y que la experiencia del núcleo que levantó el título del Apertura 2022 (que curiosamente le ganó al Toluca) está ahí con ganas de levantar otra copa, ahora de la mano de Esteban Solari.

El Pachuca se equivocaría sí sale en su casa a defender el golazo de Enner Valencia en la ida, en la Bombonera, pero también lo haría si sale desbocado a tratar de aprovechar el desgaste físico de los mexiquenses; el parcial da múltiples posibilidades a Solari para plantear la vuelta en el estadio Hidalgo y salir la tarde-noche de este domingo con su pase a semifinales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Y es que ventaja es ventaja, por eso las posibilidades de avanzar son mayores en el caso del conjunto hidalguense, pero no sería para nada una sorpresa si avanzan los Diablos Rojos.

Sin duda será un duelo intenso con anotaciones, donde las aproximaciones en ambos arcos serán muchas por la calidad de ambos planteles. Si el que avanza es el Toluca, se instalará de inmediato como favorito para el tricampeonato; si el Pachuca gana seguirá con la etiqueta de caballo negro sin ser considerado el principal aspirante de los cuatro semifinalistas.