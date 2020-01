Toluca caen ante Atlas en la Copa MX

oluca es un infierno en pleno invierno. Los Diablos Rojos cayeron por segunda vez en menos de una semana. El domingo perdieron en la Liga y la noche de este miércoles el Atlas les recetó otra derrota dolorosa, 2-1, en el certamen de Copa.

La serie por los octavos de final parece complicarse a los toluqueños, que no dan señales de buen futbol a estas alturas.

Mal empezó el trámite para los escarlatas, ya que apenas el minuto 13 cayó el 1-0: Ignacio Jeraldino remató de buena forma un gran centro y abrió el marcador en el Jalisco.

Los Diablos trataron de emparejar, pero los Rojinegros no lo permitieron y al 22 ya estaban 2-0 con un golazo de Edgar Saldívar, quien mandó un potente disparo desde afuera del área.

Fue hasta el 42 que los choriceros pudieron acortar distancias por medio de Kevin Castañeda, ya que mandó el 2-1 a las redes por medio de un tiro libre.

La segunda parte se jugó al ritmo que impuso el Atlas y el marcador ya no se movió. Así que el técnico "Chepo" de la Torre tiene mucho trabajo para levantar al Diablo.