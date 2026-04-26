Toluca, de vuelta al buen camino

México.- Tardó mucho en aparecer, pero cuando lo hizo, fue con un auténtico golazo. Sebastián Córdova comenzó la goleada del Toluca sobre el León (4-1) en el Nemesio Díez, que rompió con la peor racha de partidos sin ganar en la era Mohamed (6).

Todo arrancó con un golazo del exjugador de los Tigres al minuto 5, zurdazo que pegó en dos postes y entró; luego de la revisión del VAR, se dio por válido el tanto.

La Fiera empató merecidamente al 47´ con un buen gol de Díber Cambindo tras recortar a Antonio Briseño, que al 65´ fue expulsado por doble amarilla.

Sin embargo, poco afectó. Al 59´, Fernando Arce apareció tras una asistencia de Jesús Gallardo, quien además puso otro pase espectacular para Jorge Díaz, que marcó al 73´, y Nicolás Castro puso el último clavo al 76´.

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Para León, la derrota pesa más, pues quedó fuera de la Fiesta Grande del futbol mexicano, pese a su gran cierre.

Ahora, los bicampeones están a la espera de que Cruz Azul tropiece con Necaxa para adueñarse del cuarto lugar y, también, llevarse el millón de dólares que se otorga al equipo con más puntos en la temporada.