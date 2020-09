Toluca liga seis juegos sin ganar, empatan con Pachuca

En un partido bastante aburrido, los Tuzos y los Diablos Rojos igualaron sin anotaciones, juego que marcó el inicio de la duodécima jornada. Por ahora, José Manuel de la Torre se mantiene en el timón escarlata.

El Toluca de José Manuel de la Torre lucha, se entrega, pero carece de un funcionamiento ligado a la calidad. La noche de este jueves llegó a seis juegos sin ganar en el Guard1anes 2020.

Es cierto, el 0-0 en Pachuca, no sería malo en otras circunstancias, pero con sus 14 puntos, podría terminar la jornada fuera de zona de calificación.

Después de unos primeros minutos en los que el Toluca se apoderó del dominio del balón, la falta de claridad al frente le fue quitando protagonismo. Su aproximación más clara se dio al 9', pero Carlos Cisneros fue incapaz de pegarle con solidez al balón.

Así que el Pachuca, con su buen manejo del esférico tomó el mando, aunque la jugada más peligrosa fue al minuto 41, cuando en una descolgada, Felipe Pardo llegó al área y tocó a la llegada de Víctor Guzmán, quien con la marca encima no pudo mandar su disparo a la portería.

Ya en el complemento, un error en la zaga escarlata le dio la redonda a Pardo, quien filtró de nuevo al "Pocho" Guzmán, pero éste no pudo inaugurar el marcador. Los pingos respondieron con cabezazo de Medina que sacó Ustari. No hubo más.