Toluca quiere asustar al Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- Los Diablos Rojos del Toluca llegan en buen momento al choque contra Cruz Azul, gracias a las tres victorias consecutivas que han acumulado en el torneo, lo que les permitirá pelear para que los tres puntos se queden en casa, aseguró el mediocampista ecuatoriano Jordan Sierra.

"Creo que todos sabemos la importancia que tiene jugar contra Cruz Azul, es un partido lindo, bonito para jugarlo y para estar ahí con nuestra gente, apoyándonos", dijo el ecuatoriano.

Los Diablos se han fortalecido anímicamente gracias a estos resultados, lo que les ha permitido atender de la mejor manera el aspecto futbolístico, que buscan afinar para mantenerse por el camino ganador. "Es importante siempre corregir con una victoria, hemos venido trabajando muy bien, corrigiendo errores que hemos tenido porque siempre hay que corregir algo y muy importante por esos partidos que hemos sacado con resultados positivos. Estamos con esa fortaleza para también hacerlo el fin de semana", explicó el ecuatoriano.

Y es que los Diablos son conscientes que deben exigirse el máximo para afrontar como se debe a un equipo como Cruz Azul, del que Jordan Sierra comentó, "es un equipo intenso que le gusta presionar mucho. Cuando tienen la posesión les gusta jugar, intentan jugar siempre".

No obstante, advirtió que además de las precauciones que toman con el rival, los Diablos están enfocados en desarrollar un buen futbol. "Todos sabemos el plantel que tiene (Cruz Azul), pero lo más importante es enfocarnos en nosotros, en qué vamos a hacer, cómo vamos a lastimarlo, pero eso ya corresponde a la parte del cuerpo técnico y mientras tanto seguimos ahí trabajando".

Por otro lado, Sierra habló del enfrentamiento que tendrá con su compatriota, el delantero Brayan Angulo, y aunque aseguró que no han cruzado apuesta, tiene la clara intención de que los tres puntos queden para los Diablos.

"Cuando hay un encuentro así yo lo quiero ganar, esperemos que se dé, vamos a trabajar para que esos tres puntos se queden en casa y ganar. Ahora no he tenido contacto con él, pero es lindo enfrentar a alguien de tu país, y sacar esos tres puntos sería muy importante", concluyó el contención escarlata.