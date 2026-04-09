Toluca triunfa ante LA Galaxy

México.- Ante Los Angeles Galaxy, un hat-trick de Paulinho permitió que Toluca diera un primer golpe y tomara ventaja (4-2) en el primer capítulo de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de

la Concacaf.

En días anteriores, Julián Aude advirtió que tenía pleno conocimiento del peligro que representan los Diablos Rojos del Toluca. Más aún bajo las riendas del estratega Antonio "El Turco" Mohamed. Sin embargo, el argentino sentenció que no se permitiría bajar la cara. Y aunque la escuadra estadounidense tardó 66 minutos, despertó en el segundo capítulo del juego para darle pelea al vigente bicampeón del fútbol mexicano.

Un solitario gol de Gabriel Pec intentó igualar las anotaciones con las que Nicolás Castro (12´) y Paulinho (43´) le dieron una cómoda ventaja a los escarlatas. En apariencia parecía que, aún con el tanto del rival, el equipo de la Liga MX tenía la situación bajo control. Al menos, hasta que la escuadra angelina se les acercó peligrosamente, obra de Marco Reus (77´).

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A partir de ese momento, la tensión creció en "El Infierno". Sin embargo, Paulinho reapareció para sellar un hat-trick (73´, 85´) con el que estalló la fiesta en el Estadio Nemesio Diez.

Los dirigidos por "El Turco" Mohamed visitarán a la escuadra de la Major League Soccer el próximo miércoles, 15 de abril, para disputar el partido de vuelta en los Cuartos de Final del certamen internacional.