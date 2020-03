Toluca y Monterrey, a salir de la desesperación

CDMX.- Al arribar a la jornada 8 de la Liga MX, los equipos empiezan a cotejar sus puntos de cara a la mitad del certamen. Para aquellos que han tenido cosechas pobres de unidades, sacan sus calculadoras para ver el rango de error que tienen en adelante; es el caso de Toluca y Monterrey, que con 6 y 3 puntos, respectivamente, empiezan a caer en una situación de desesperación, pues no quieren rezagarse más en la tabla general.



Este viernes, los Diablos Rojos reciben al conjunto de Rayados, en una nueva oportunidad para ambos clubes de salir de la mala racha que los tiene navegando en la parte baja de la clasificación. Para Toluca será su cuarto juego en casa en lo que va del Clausura 2020. El Nemesio Diez se ha convertido en un infierno... para los locales, pues de nueve puntos que han disputado como anfitriones, sólo han podido rescatar uno.

Aunado a lo anterior, el conjunto que dirige el "Chepo" de la Torre suma 6 partidos sin conocer la victoria. La única vez que los Choriceros ganaron fue en la jornada 1 (0-1) ante el Morelia. La urgencia de ganar se vuelve más apremiante en la capital del Estado de México.

Del lado de Monterrey, la situación es más deplorable. El actual campeón del futbol mexicano no sabe lo que es ganar en el actual certamen. Rayados suma, hasta ahora, 3 empates y cuatro caídas, la más reciente ante el América (1-0). Para el cuadro regiomontano, ganar ya es una obligación, pues de no hacerlo, no tendrá la oportunidad de entrar a la Liguilla y refrendar el título que consiguió en diciembre.

Toluca recibe este viernes al Monterrey, en la inauguración de las hostilidades de la fecha 8 en la Liga MX. Las puertas del Estadio Nemesio Diez se abrirán a las 19:00 horas para albergar un choque entre dos instituciones con obligación impostergable de ganar. El silbante para este encuentro será César Arturo Ramos.