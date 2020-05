Tom Brady estrenará serie en el 2021

El viaje de Tom Brady hasta cada uno de sus nueve Super Bowls con los Patriots de Nueva Inglaterra, será el tema de una nueva serie que será estrenada el próximo año en ESPN.

Titulada "The Man in the Arena: Tom Brady", la serie de nueve episodios incluirá una mirada desde la perspectiva de Brady a los seis títulos de la NFL y tres derrotas de Super Bowl de las que fue parte. Debe ser una rara oportunidad para revelaciones íntimas del usualmente privado quarterback que dejó Nueva Inglaterra este año luego de 20 campañas, para firmar con los Buccaneers.

La serie será producida por ESPN, 199 Productions (la compañía productora de Brady) y Gotham Chopra de Religion of Sports.

"A lo largo de la serie, estamos definiendo los momentos clave y retos que parecían insuperables, pero a través del duro trabajo y la perseverancia, se convirtieron en triunfos definitorios de una carrera, han sido victorias o derrotas", dijo Brady.

Brady ha ganado más Super Bowls que nadie y se mantiene como una estrella genuina de NFL a la edad de 42. A diferencia de Peyton Manning, su contemporáneo por buena parte de su carrera y el quarterback con el que es más comúnmente comparado, Brady normalmente ha sido reticente a la hora de compartir información detrás de cámaras.

Connor Schell, vicepresidente ejecutivo de ESPN de contenido y uno de los creadores de la serie "30 for 30", cree que Brady posee una fuente de recuerdos que vale la pena relatar.

"Contar con relatos de primera mano y un atleta al nivel de Tom quien usualmente no brinda relatos de primera mano, pueden sumar hacia una gran serie", dijo Schell.

Schell apunta a la capacidad de contar historias de Chopra como factor clave para que las historias de Brady sean atractivas para los aficionados, incluso aquellas legiones que usualmente han odiado a los Patriots fuera de la afición de New England.

"Realmente, se trata de un tributo a Gotham que haya podido ganarse ese nivel de confianza como para que Tom esté dispuesto a compartir sus historias", dijo Schell, notando que Chopra llevó el proyecto a ESPN. "Amamos estos proyectos donde se juntan estos elementos, y somos capaces de darle a los fanáticos no solamente una buena historia, sino algo que jamás vieron antes".

Se espera que los episodios estén centrados en las reflexiones de Brady e incluirán voces y perspectivas distintas a la suya.

Schell añadió que ESPN está "pensando en cómo evolucionar el género y en nuevos modos de contar estas historias y nuevas perspectivas. Y el acceso a Tom Brady es único".