Tom Brady resta importancia a jugar ronda de comodines

El mariscal de campo de los Patriotas, Tom Brady aseguró que no existe problema alguno por jugar la ronda de comodines después de 10 años en que su equipo pasaba de forma directa.

"No importa, si ganamos, ¿cuál es la diferencia? Simplemente tenemos que ganar. Todos saben lo que está en juego; vienen a mi mente muchas jugadas de años recientes cuando pienso en los Playoffs, si estás del lado equivocado de una, te juegas la temporada. Si estás del lado correcto, sigues adelante", comentó.

Respecto a los medios y aficionados que consideran que podría ser el último juego de Brady con los Patriotas debido a que al concluir la siguiente temporada quedará como agente libre; él asegura sólo está enfocado en dar un buen juego ante los Titanes de Tennessee.

"No he pensado en eso y no lo haría de cualquier forma. Se siente como una semana normal para mí; sólo enfrento los entrenamientos como siempre lo he hecho e intento hacer lo mejor que puedo. Es lo que también voy a hacer este fin de semana", concluyó.