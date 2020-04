Tom Brady trolea a Peyton Manning y Tiger Woods

El aire de Florida que ahora respira Tom Brady refrescó su sentido del humor pues cada vez es más participativo de las redes sociales en las que este día utilizó para confirmar su participación en un enfrentamiento de golf, pero burlándose de Peyton Manning y Tiger Woods quienes serán sus rivales.

Para recaudar dinero a favor de la lucha contra el coronavirus, Tiger Woods y Phil Michelson, celebrarán la segunda edición The Match, un juego de golf a 18 hoyo en la que ahora contarán con la ayuda de los dos futuros miembros del Salón de la Fama.

Brady quien abandonó Nueva Inglaterra para unirse a los Buccaneers esta temporada, tuiteó a una publicación que notificó la noticia del juego.

"Nunca me constó trabajo vencer a los potros o a un tigre, no veo que esta vez sea muy diferente", escribió el ganador de seis anillos de Super Bowl en torno a la rivalidad con Manning dentro del emparrillado y ahora Tiger.

The Match: Champions for Charity beneficiará la lucha contra coronavirus. El evento se transmitirá en vivo en TNT, posiblemente el fin de semana del Memorial Day, en un lugar no revelado sin espectadores.