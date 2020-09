Tom Brady y Patriots empiezan caminos por separado

Arranca la nueva temporada de la NFL y, por primera vez en 20 años, Tom Brady no lo hará como jugador de los Patriots de Nueva Inglaterra.

El quarterback, a sus 43 años de edad, inicia una era lejos del frío de Massachusetts. Como miles de personas mayores en Estados Unidos, cambió el norte por el calor de la Florida. Los Buccaneers de Tampa Bay lo firmaron y le armaron un equipo digno para competir rumbo al Super Bowl LV, a disputarse en el Raymond Jones Stadium, casa de la franquicia pirata.

Al no tener a su máximo ídolo en la historia, los Pats estrenarán a Cam Newton, Jugador Más Valioso del 2015, en los controles. "Supercam" fue liberado por los Panthers de Carolina tras una campaña de complicaciones físicas para el pasador. Después de quedar como agente libre, Bill Belichick vio algo en el egresado de Auburn y se lo llevó a Foxborough.

Newton le ganó la batalla a Jarrett Stidham en el campamento al ser nombrado titular y capitán para el arranque de la temporada.

Los Patriots se presentan este mediodía a las 12:00 horas, frente a los Dolphins de Maimi. Los Buccaneers visitan a los Saints de Nueva Orleans (15:25 horas).

Lo llamativo es el duelo de Brady y Drew Brees, leyendas vivientes dentro de la NFL y que se enfrentarán dos veces esta campaña, al ser rivales de la División Sur de la Conferencia Americana.

El seis veces ganador del Super Bowl se unió a una de las ofensivas más poderosas de la NFL, con el talento de Chris Godwin y Mike Evans, y su amigo Rob Gronkowski, además de los corredores LeSean McCoy y Leonard Fournette. Tampa Bay no clasifica a Playoffs desde 2007 y quiere regresar a un SB, como al que ganó en febrero de 2003.

Sin Brady en Nueva Inglaterra, Belichick confía en Newton, quien firmó por el salario mínimo para formar parte de los 13 veces campeones del Este de la Americana de manera consecutiva.

Newton tiene marca de 0-8 en sus últimos ocho inicios entre 2018 y 2019 con los Panthers.

La pandemia de Covid-19 no es lo único que sacudió la pretemporada de la NFL.