Tomás Boy acusa al VAR de haber afectado a Guadalajara

Chivas de Guadalajara fue afectado por el Video Asistente Arbitral (VAR), señaló el técnico Tomás Boy, quien, sin embargo, descartó usarlo como pretexto en la derrota de 1-3 ante el club de futbol Puebla.

"La tercera anotación (del Puebla) es un flagrante fuera de lugar, hemos sido víctimas de esta herramienta que es fabulosa, el VAR; está en un proceso de perfección, ha habido muchos errores y muchos han sido víctimas y a otros les ha favorecido, no sólo en México sino en el mundo", dijo en conferencia de prensa.

El "Jefe" consideró que de no haberse invalidado esa anotación, la historia pudo haber sido diferente, en dicho encuentro por la fecha 15 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

"Estas jugadas que dieron una mala impresión sobre nuestra forma de defender, como si estuvieran mal parados y mal entrenados, las cosas hubieran cambiado radicalmente si esa jugada se anula", apuntó.

Aceptó, sin embargo, que el tema no es que haya equivocaciones del arbitraje, sino que el "Rebaño Sagrado" necesita terminar con esos descuidos.

"El tema es detener esta inercia negativa de errores que parecen infantiles, da esa impresión de que no hay esa solidez; yo puedo construir sobre cosas buenas, no tengo que irme a las malas, si veo en lo negativo no voy a agarrar nada", sentenció.

La escuadra tapatía continuará este miércoles con sus trabajos de preparación de cara al duelo ante León, que se llevará a cabo el sábado a las 21:00 horas en el estadio de Chivas dentro de la fecha 16 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.