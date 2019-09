Tomás Boy niega estar preocupado por su continuidad en Chivas

Guadalajara.- El técnico Tomás Boy descartó estar preocupado de que un resultado adverso en el "clásico tapatío" ante Atlas ponga en peligro su continuidad al frente de Chivas de Guadalajara, ya que afirmó que su escuadra ha hecho una labor positiva.

"No pienso en eso la verdad, no me interesa esa parte, yo estoy ocupado de la parte futbolística, pienso que estamos trabajando bien y que ahí vamos tranquilos", declaró.

Sobre la molestia que ha hecho latente la afición de su equipo, explicó que todos tienen derecho a manifestarse cuando no están de acuerdo con alguna situación.

"Por supuesto que la afición tiene derecho a opinar y bienvenidos los gritos, quiere decir que están ávidos de resultados, de cosas buenas", apuntó.

De cara a lo que será este duelo con la "Furia Rojinegra", explicó que, sin duda, para él este es el clásico más importante que ha tenido la oportunidad de vivir.

"Jugué 25 clásicos (norteños), (pero el tapatío) es el más importante y el más fuerte que he visto, más fuerte que el de Tigres–Monterrey; este es como más viejo y como que es muy fuerte, muy fuerte; creo que es el más fuerte, el clásico tapatío", estableció.

Sobre la lesión que sufrió el mediocampista Jesús Molina en el partido del domingo con América, indicó que no es de gravedad por lo que podrá contar con él.

"No tiene nada Molina, ya nos había avisado un poquito. Eso de los lesionados no me gusta lo que está sucediendo, pero la pretemporada fue muy dura porque viajamos muchos kilómetros y fue un desgaste grande", declaró.

Respecto de verse las caras con su homólogo argentino, Leandro Cufré, a quien dirigió en la "Furia Rojinegra", explicó que será agradable encontrarse con él.

"Cufré fue mi capitán muchos años en la mejor época del Atlas conmigo. Está tratando de hacer las cosas lo mejor posible, sé que su equipo será muy aguerrido porque así es como era él", sentenció.

Guadalajara y Atlas se verán las caras este sábado en el estadio de Chivas, en duelo correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.