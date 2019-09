Tomás Boy no fue frontal conmigo: Jair Pereira

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La herida por su salida de Chivas aún no sana en la piel de Jair Pereira, quien no ocultó su incomodidad al mencionarle el nombre de Tomás Boy. El estratega fue una pieza clave para que el defensa central saliera del Guadalajara, al no ser contemplado por el "Jefe" de cara a este torneo.



Al preguntarle a Jair sobre si existió lealtad de Tomás hacia él, la respuesta fue clara, aceptando cuales fueron las señales principales para admitir que el ahora exentrenador del ´Rebaño´ no fue leal con el zaguero.

"Cuando una persona no es tan frontal contigo. Es una persona que no me dio a mi nada ni yo a él, yo siempre respeto sus formas de pensar y así es el jugador, uno tiene que respetar decisiones, por gustos, por lo que haya sido. Al final, agradecido con Dios y con Querétaro".

Jair encuentra difícil referirse a la persona de Tomás Boy, sin embargo, eso no le impide desearle lo mejor en sus futuros proyectos, además de expresar el cariño que aún le tiene al club.

"No tengo palabras para ese tipo de personas, lo único es que deseo que le vaya bien a donde quiera que vaya. Lastimosamente el equipo de Chivas no estaba como le hubiera gustado. Nadie está por encima de la institución, le tengo mucha gratitud, le tengo mucho cariño".

En su carrera, el defensa central de Querétaro se ha encontrado con muchas personalidades, pero asegura que son pocos los que tienen las actitudes de Boy.

"No todas las personas son así. Conoces todo tipo de gente, pero, la verdad que he tenido buenas experiencias con la mayor parte, son pocas las que no son tan leales y frontales. Al final del día la carrera es así, uno tiene que seguir, ser profesional y agradecer la gran oportunidad".

Finalmente, Jair no le guarda resentimientos a quien lo dirigió en sus últimos partidos con el Guadalajara.

"Se pueden pensar muchas cosas, yo soy más del presente, no guardo rencor a nadie, al contrario, yo estoy totalmente agradecido con las personas, al final, si fue de esa manera en la que tuvo que pasar, Dios sabe porque pasan las cosas y hoy en día mi presente es Querétaro".