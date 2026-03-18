Top 10 para Canel´s en la Copa Zapopan

Con una destacada participación y pese a diversos contratiempos, el equipo Canel´s-Java fue protagonista en la quinta edición de la Copa Zapopan de Ciclismo, evento que se desarrolló durante dos días de intensa competencia en el centro de Zapopan, Jalisco.

La primera etapa se disputó en un circuito de 6.4 kilómetros con salida frente al Palacio Municipal, recorriendo avenidas como Hidalgo, Américas y Ávila Camacho, además de calles aledañas del primer cuadro de la ciudad. Desde el inicio, la jornada resultó complicada para la escuadra potosina, que sufrió caídas, siendo la más significativa la de Ignacio Prado cuando se encontraba cerca de la meta y con amplias posibilidades de llevarse la victoria. A pesar de ello, su compañero José Ramón Muñiz mantuvo un ritmo sólido para cruzar la línea de llegada en la segunda posición.

Para el segundo día, el circuito se redujo a 6.03 kilómetros, nuevamente en el centro de Zapopan, ahora sobre las avenidas Hidalgo y Américas. En esta etapa, el equipo Canel´s-Java volvió a figurar al frente, con Ignacio Prado integrándose en distintas escapadas junto a sus compañeros Ramón Muños, Efren Santos y Miguelangel Diaz, logrando mantenerse como protagonistas de la carrera. Finalmente, Prado consiguió subir al podio tras finalizar en la tercera posición.

El nivel competitivo fue elevado durante ambas jornadas, con equipos que contaban con plantillas superiores a cinco corredores, lo que les permitió generar estrategias que complicaron el desempeño de escuadras como Canel´s-Java, que participó con seis integrantes. A pesar de ello, y superando momentos adversos, Ignacio Prado se colocó como el mejor ubicado del equipo en la clasificación general, finalizando en el séptimo puesto.

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Al término de la competencia, Ignacio Prado reconoció la dificultad del evento, destacando la capacidad de reacción del equipo: señaló que, pese a los contratiempos sufridos desde la primera etapa, lograron mantenerse en la pelea por las victorias parciales. Subrayó la caída que les impidió concretar el triunfo en el arranque, así como el esfuerzo colectivo realizado en la segunda jornada, donde pudo finalizar tercero.

Asimismo, apuntó que las bonificaciones en metas intermedias favorecieron a equipos con mayor número de corredores, situación que influyó en el resultado final. Finalmente, aseguró que continuarán su preparación bajo la dirección de Juan Monsivais.