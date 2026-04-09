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´Torito´ sufre fuerte caída

El ciclista mexicano se retira en la tercera etapa de Vuelta al País Vasco

Por El Universal

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
´Torito´ sufre fuerte caída

México.- El mexicano Isaac del Tour (UAE) se retiró de la Itzulia tras sufrir una fuerte caída a 81 km de la meta de la tercera etapa que se disputa con salida y llegada en Basauri.

Del Toro se vio envuelto en una caída junto a otros cinco competidores a menos de 100 kilómetros de la llegada situada en la localidad de la periferia de Bilbao. Tras levantarse del suelo y mostrar claros gestos de dolor en todo el costado derecho, fue observado por el director del equipo en la carretera. El de Ensenada, Baja California, subió nuevamente a la bicicleta, pero tras rodar unos kilómetros más terminó por bajarse y abandonar la ronda vasca.

Isaac Del Toro había tomado la salida en la octava posición de la general a casi tres minutos del líder, el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM). Tras la prueba, el italiano Adriano Rotunno, director médico del UAE, confirmó que el mexicano sufrió un desgarro muscular en el muslo derecho, a la espera de más exámenes.

"Presenta un desgarro muscular en el muslo derecho y varias abrasiones relacionadas. Se le realizarán más pruebas por precaución bajo la supervisión del equipo médico del equipo", informó Rotunno. El ciclista de 22 años se presentó a la Vuelta al País Vasco con cinco victorias en esta temporada y con los galones del UAE para disputar la general.

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